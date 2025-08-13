https://ria.ru/20250813/kamchatka-2035105743.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,5
Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован в 18.35 мск на Камчатке, на расстоянии 263 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован в 18.35 мск на Камчатке, на расстоянии 263 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 263. Глубина (КМ): 61.1. Магнитуда: 5,5", - сообщается в Telegram-канале филиала. Это очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля - самого сильного на Камчатке с 1952 года. Сейсмологи отмечают постепенное снижение частоты и мощности афтершоков. Магнитуда предыдущих афтершоков в течение сегодняшних суток составляла от 4,0 до 5,5.
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Камчатский край
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,5
