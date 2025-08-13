Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ход Трампа против Зеленского напугал Европу
11:28 13.08.2025 (обновлено: 11:42 13.08.2025)
СМИ: ход Трампа против Зеленского напугал Европу
Резкое недовольство президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским напугало европейские страны, пишет The Hill. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Резкое недовольство президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским напугало европейские страны, пишет The Hill."Резкая критика Трампа в адрес Зеленского в понедельник напугала Европу, где главы государств пытаются избежать наихудшего сценария: сближения Трампа с Владимиром Путиным ради навязывания Киеву плохой сделки", — говорится в публикации.Накануне газета The New York Times писала, что американский президент отмахнулся от оправданий Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Резкое недовольство президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским напугало европейские страны, пишет The Hill.
"Резкая критика Трампа в адрес Зеленского в понедельник напугала Европу, где главы государств пытаются избежать наихудшего сценария: сближения Трампа с Владимиром Путиным ради навязывания Киеву плохой сделки", — говорится в публикации.
СМИ рассказали, какое послание США отправили России на этой неделе
Накануне газета The New York Times писала, что американский президент отмахнулся от оправданий Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России.

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
