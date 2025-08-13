Рейтинг@Mail.ru
Правительство ФРГ прокомментировало доклад США о правах человека в Германии
14:40 13.08.2025 (обновлено: 15:19 13.08.2025)
Правительство ФРГ прокомментировало доклад США о правах человека в Германии
Правительство ФРГ прокомментировало доклад США о правах человека в Германии - РИА Новости, 13.08.2025
Правительство ФРГ прокомментировало доклад США о правах человека в Германии
Правительство ФРГ приняло к сведению доклад Госдепартамента США, согласно которому ситуация с правами человека в Германии ухудшилась в 2024 году, заявил... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
германия
сша
европа
государственный департамент сша
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению доклад Госдепартамента США, согласно которому ситуация с правами человека в Германии ухудшилась в 2024 году, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер. "Мы приняли доклад к сведению. Я думаю, мы видим, что свобода прессы и выражения мнений в Германии не ограничена", - заявил он на брифинге в среду. В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер добавил, что Германия является устоявшейся демократией, для которой защита свободы слова очень важна. "В Германии нет цензуры. Это очень важно для нас. У нас в Германии очень высокий уровень свободы выражения мнений, и мы будем продолжать защищать это в любой форме. Это наша четкая позиция по этому поводу", - заявил Майер. Он подчеркнул, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства ФРГ. "Правительство ФРГ борется с антисемитизмом во всех его формах. Антисемитизм неприемлем в любой форме. Это принципиально и не зависит от каких-либо докладов", - резюмировал он. Во вторник Госдепартамент США опубликовал доклад, согласно которому ситуация в сфере прав человека в Германии ухудшилась в 2024 году. К числу значимых проблем авторы доклада отнесли ограничения свободы выражения мнений и достоверных сообщений о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма. Вместе с тем, в докладе отмечается, что правительство Германии "предприняло ряд заслуживающих доверия шагов по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, допустивших нарушения прав человека.". В феврале вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
германия
сша
европа
в мире, германия, сша, европа, государственный департамент сша
В мире, Германия, США, Европа, Государственный департамент США
Правительство ФРГ прокомментировало доклад США о правах человека в Германии

МИД ФРГ принял к сведению доклад США о ситуации с правами человека в Германии

Национальный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению доклад Госдепартамента США, согласно которому ситуация с правами человека в Германии ухудшилась в 2024 году, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер.
"Мы приняли доклад к сведению. Я думаю, мы видим, что свобода прессы и выражения мнений в Германии не ограничена", - заявил он на брифинге в среду.
В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер добавил, что Германия является устоявшейся демократией, для которой защита свободы слова очень важна.
"В Германии нет цензуры. Это очень важно для нас. У нас в Германии очень высокий уровень свободы выражения мнений, и мы будем продолжать защищать это в любой форме. Это наша четкая позиция по этому поводу", - заявил Майер.
Он подчеркнул, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства ФРГ. "Правительство ФРГ борется с антисемитизмом во всех его формах. Антисемитизм неприемлем в любой форме. Это принципиально и не зависит от каких-либо докладов", - резюмировал он.
Во вторник Госдепартамент США опубликовал доклад, согласно которому ситуация в сфере прав человека в Германии ухудшилась в 2024 году. К числу значимых проблем авторы доклада отнесли ограничения свободы выражения мнений и достоверных сообщений о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма. Вместе с тем, в докладе отмечается, что правительство Германии "предприняло ряд заслуживающих доверия шагов по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, допустивших нарушения прав человека.".
В феврале вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
В миреГерманияСШАЕвропаГосударственный департамент США
 
 
