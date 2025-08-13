https://ria.ru/20250813/genshtab-2034969912.html

Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа

2025-08-13T11:39:00+03:00

в мире

армия обороны израиля (цахал)

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа, сообщила в среду пресс-служба армии. "Начальник генерального штаба Эяль Замир провел сегодня совещание, в ходе которого одобрил основную концепцию плана действий ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в совещании также принимали участие представители ШАБАК (Службы общей безопасности – ред.) и другие высокопоставленные командиры. Отмечается, что обсуждались действия ЦАХАЛ, включая атаку на район Зейтун в городе Газа во вторник.

