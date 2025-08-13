Рейтинг@Mail.ru
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа - РИА Новости, 13.08.2025
11:39 13.08.2025
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа - РИА Новости, 13.08.2025
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа, сообщила в среду... РИА Новости, 13.08.2025
в мире
армия обороны израиля (цахал)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа, сообщила в среду пресс-служба армии. "Начальник генерального штаба Эяль Замир провел сегодня совещание, в ходе которого одобрил основную концепцию плана действий ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в совещании также принимали участие представители ШАБАК (Службы общей безопасности – ред.) и другие высокопоставленные командиры. Отмечается, что обсуждались действия ЦАХАЛ, включая атаку на район Зейтун в городе Газа во вторник.
2025
в мире, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Генштаб ЦАХАЛ утвердил концепцию плана действий в секторе Газа

Генштаб ЦАХАЛ утвердил основную концепцию наступления в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Начальник генерального штаба Эяль Замир провел сегодня совещание, в ходе которого одобрил основную концепцию плана действий ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в совещании также принимали участие представители ШАБАК (Службы общей безопасности – ред.) и другие высокопоставленные командиры. Отмечается, что обсуждались действия ЦАХАЛ, включая атаку на район Зейтун в городе Газа во вторник.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Германия потребовала от Израиля объяснить убийство журналистов в Газе
11 августа, 23:45
 
В миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
