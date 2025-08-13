Рейтинг@Mail.ru
Франция выдаст России участника ИГ*, обвиняемого в терроризме
12:03 13.08.2025 (обновлено: 12:11 13.08.2025)
Франция выдаст России участника ИГ*, обвиняемого в терроризме
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации "Исламское государство"* (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Франции экстрадируют Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в террористическую организацию "Исламское государство"*. Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения террористической организации "Исламское государство"*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил. В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Боташев будет доставлен транзитом через Турцию в Москву, уточняется в релизе.*Запрещенная в России террористическая организация
Франция выдаст России участника ИГ*, обвиняемого в терроризме

Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в терроризме участника ИГ Боташева

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации "Исламское государство"* (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Франции экстрадируют Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в террористическую организацию "Исламское государство"*.
Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения террористической организации "Исламское государство"*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил.
В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России.
В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Боташев будет доставлен транзитом через Турцию в Москву, уточняется в релизе.
*Запрещенная в России террористическая организация
