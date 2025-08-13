https://ria.ru/20250813/fond-2035117064.html
Фонд помощи семьям с особенными детьми создан в Костромской области
Фонд помощи семьям с особенными детьми создан в Костромской области - РИА Новости, 13.08.2025
Фонд помощи семьям с особенными детьми создан в Костромской области
Фонд помощи семьям с особенными детьми создан в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 13.08.2025
КОСТРОМА, 13 авг – РИА Новости. Фонд помощи семьям с особенными детьми создан в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова, сообщает пресс-служба областной администрации. "Сергей Ситников инициировал создание в регионе специального благотворительного фонда, аккумулирующего средства благотворителей для адресной помощи семьям с низкими доходами, которые воспитывают особенных детей. Глава региона лично работал с благотворителями по привлечению ресурсов для организации деятельности такого фонда", - говорится в сообщении. Обязательным условием работы фонда было то, что поддержка должна оказываться по итогам личных приемов губернатора. В среду Ситников провел первый личный прием родителей детей с ограниченными возможностями. Жительница региона Дарья рассказала губернатору о своем сыне Демиде. Мальчик родился раньше срока и после рождения перенес шесть операций. Несмотря на ДЦП, ребенок активный и любознательный, любит гулять, однако большую часть прогулки Дарье приходится носить его на руках. Для прогулок Демиду необходима специальная кресло-коляска, которая регулируется под его особенности. Хочется, чтобы она была функциональная и удобная, отметила мама. "Вопрос решим. Запускайте процедуру, чтобы в течение месяца приобрести коляску", - отметил Сергей Ситников. Еще одна жительница области Татьяна одна воспитывает дочь Машу. После рождения ребенка-инвалида женщина была вынуждена уйти с работы и сейчас все время посвящает дочери. Маша посещает группу дневного пребывания в "Доме ребенка", проходит другие виды реабилитации. По просьбе мамы семье окажут помощь в приобретении технических средств реабилитации. Также ребенку нужна новая кровать - глава региона поручил проработать вопрос с костромскими производителями мебели. В числе других поручений губернатора, данных в ходе личного приема - семье Гончаровых помогут приобрести специальную опору для младшей дочери Анны, для мальчика Вани с тяжелой формой ДЦП купят адаптивное автокресло с дополнительной фиксацией, чтобы семья могла свободнее передвигаться на автомобиле. "Я очень переживала перед личным приемом, но, как оказалось, переживать не стоило. Сергей Константинович очень душевный человек, с ним очень легко было общаться - все по делу, все четко. Помощь будет оказана, я очень рада. Спасибо большое", - поделилась мама Вани Елена после встречи. Семье 9-летнего Артемия помогут приобрести специальную кресло-коляску. Современное оборудование позволит мальчику комфортно передвигаться и избежать новых осложнений. "Таких детей очень сложно растить. Спасибо вам, Сергей Константинович, за поддержку, для родителей это очень большая помощь", - обратилась к губернатору мама мальчика.
