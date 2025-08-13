https://ria.ru/20250813/falkov-2034987400.html

Концепция межвузовского кампуса в Хабаровске представлена Фалькову

ХАБАРОВСК, 13 авг - РИА Новости. Концепция межвузовского кампуса в Хабаровске представлена министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Межвузовский кампус в Хабаровске - проект, о котором вы задаёте довольно много вопросов. Он однозначно будет построен, хотя мы и столкнулись с определёнными трудностями на этапе подготовки. Сейчас концепция пересмотрена. В Москве на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым представили ему обновлённые предложения и обсудили, как решать возникшие проблемы", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, задача - не просто возвести кампус, а сделать его центром технологического развития, передовых научных разработок и самого высококлассного образования для молодёжи. "Строительство предусмотрено по концессионному соглашению. Сейчас ведём переговоры с компанией, которая потенциально готова за это взяться. Образовательными партнёрами кампуса станут ведущие инженерные вузы страны. Мы приложим все усилия, чтобы этот значимый в масштабах всего Дальнего Востока проект был воплощён в жизнь", - заключил Демешин. Глава региона с момента прихода на пост сразу разобрался в вопросе строительства кампуса. Сначала он провёл переговоры с Газпромбанком, затем обновил строительный блок краевого правительства, теперь же вынес вопрос на уровень Минобра и заручился поддержкой лично Фалькова, сообщает правительство региона. Строящийся межвузовский кампус в Хабаровске стал проблемным объектом, судебные разбирательства и арест концессионера не позволяли говорить о сроках реализации проекта, заявлял РИА Новости на полях Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке будучи в должности временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин. Глава региона сообщал тогда, что концессионер не исполнил обязательства, находится в местах лишения свободы, проект "на паузе" с февраля прошлого года. В ноябре 2022 года занимавший тогда должность губернатора региона Михаил Дегтярев сообщал, что межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планировали в 2026 году. Флагманский проект должен был включать в себя строительство комплекса в 151 тысячу "квадратов" новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Здесь планировалось разместить более 30 тысяч студентов. Межвузовский студенческий кампус - один из ключевых объектов в мастер-плане развития Хабаровска. До 2030 года на основе механизмов государственно-частного партнерства в регионах страны должно появиться не менее 25 университетских кампусов мирового уровня.

