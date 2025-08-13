https://ria.ru/20250813/evakuatsiya-2035038963.html

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 13.08.2025

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 14 населенных пунктах на подконтрольной ВСУ северной части Донецкой Народной республики, сообщил назначенный РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:49:00+03:00

2025-08-13T15:49:00+03:00

2025-08-13T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

красноармейск

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 14 населенных пунктах на подконтрольной ВСУ северной части Донецкой Народной республики, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, расширяется зона принудительной эвакуации в Белозерской и Добропольской территориальных общинах - административных районах, расположенных к северу от Красноармейска, за который в данный момент идут бои. "Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, в этих населенных пунктах остаются 1150 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html

донецкая народная республика

киев

красноармейск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, киев, красноармейск, вооруженные силы украины, украина