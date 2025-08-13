https://ria.ru/20250813/evakuatsiya-2035038963.html
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 14 населенных пунктах на подконтрольной ВСУ северной части Донецкой Народной республики
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 14 населенных пунктах на подконтрольной ВСУ северной части Донецкой Народной республики, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, расширяется зона принудительной эвакуации в Белозерской и Добропольской территориальных общинах - административных районах, расположенных к северу от Красноармейска, за который в данный момент идут бои. "Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, в этих населенных пунктах остаются 1150 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
