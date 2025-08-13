Рейтинг@Mail.ru
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:11 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/energetiki-2034978685.html
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг - РИА Новости, 13.08.2025
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:11:00+03:00
2025-08-13T12:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150841/77/1508417708_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_c04074e3233e0eb32534594438fc52c8.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг, сообщается на сайте мэра и правительства. "Четырнадцатого августа на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в спортивном комплексе "Лужники" пройдет праздник "День столичных энергетиков". Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") подготовили для гостей насыщенную программу, которая поможет больше узнать о настоящем энергетического комплекса столицы и заглянуть в его будущее", - говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятия начнутся в полдень. На главной аллее откроется выставка спецтехники и там же пройдет масштабный флешмоб. В павильоне мастер-классов участники сплетут яркие браслеты, все желающие смогут присоединиться к квизу, а меломанов ждет музыкальная викторина. "В течение дня будет проходить фотоконкурс. Авторы лучших снимков получат памятные призы. Закончит праздник научное шоу с катушкой Тесла "Управляй энергией", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250813/lifty-2034978237.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150841/77/1508417708_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e1332c839929916c6b97adac144ebbc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг

День московских энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБольшая спортивная арена "Лужники" в Москве
Большая спортивная арена Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Большая спортивная арена "Лужники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Четырнадцатого августа на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в спортивном комплексе "Лужники" пройдет праздник "День столичных энергетиков". Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") подготовили для гостей насыщенную программу, которая поможет больше узнать о настоящем энергетического комплекса столицы и заглянуть в его будущее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия начнутся в полдень. На главной аллее откроется выставка спецтехники и там же пройдет масштабный флешмоб. В павильоне мастер-классов участники сплетут яркие браслеты, все желающие смогут присоединиться к квизу, а меломанов ждет музыкальная викторина.
"В течение дня будет проходить фотоконкурс. Авторы лучших снимков получат памятные призы. Закончит праздник научное шоу с катушкой Тесла "Управляй энергией", - отмечается в сообщении.
Лифт - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Более 2,1 тыс лифтов заменили в Москве
Вчера, 12:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала