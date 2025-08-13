https://ria.ru/20250813/energetiki-2034978685.html
День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. День столичных энергетиков отметят в "Лужниках" в четверг, сообщается на сайте мэра и правительства. "Четырнадцатого августа на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в спортивном комплексе "Лужники" пройдет праздник "День столичных энергетиков". Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") подготовили для гостей насыщенную программу, которая поможет больше узнать о настоящем энергетического комплекса столицы и заглянуть в его будущее", - говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятия начнутся в полдень. На главной аллее откроется выставка спецтехники и там же пройдет масштабный флешмоб. В павильоне мастер-классов участники сплетут яркие браслеты, все желающие смогут присоединиться к квизу, а меломанов ждет музыкальная викторина. "В течение дня будет проходить фотоконкурс. Авторы лучших снимков получат памятные призы. Закончит праздник научное шоу с катушкой Тесла "Управляй энергией", - отмечается в сообщении.
