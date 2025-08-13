https://ria.ru/20250813/efimov-2034868924.html

Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На северо-западе Москвы началась черновая отделка станции "Звенигородская", строящейся в рамках первого участка Рублёво-Архангельской линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь сооружения превысит 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент строители возводят кирпичные перегородки для зонирования служебных помещений и пассажирских зон будущего станционного комплекса. Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Вместе с оштукатуриванием стен и устройством полов начался монтаж подсистемы архитектурных панелей на путевых стенах станционного комплекса, отмечается в сообщении.Новая Рублёво-Архангельская ветка столичной подземки с 12 станциями пройдёт от "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск - с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первый участок Рублёво-Архангельской линии планируется открыть в 2026 годуСтанция "Звенигородская" строится в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Она получит два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта. Станцию выполнят в монохромных цветах. Основная часть платформы будет светлой, путевые стены – темными.В ближайшие пять лет в столице планируется построить более 70 километров линий метро, 31 станцию и три электродепо, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, по словам Ефимова, в сентябре откроется новый участок Троицкой линии. В настоящее время в активной стадии находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Также до 2030 года планируется продлить уже существующие радиальные направления метрополитена.

