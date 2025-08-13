Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская" - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/efimov-2034868924.html
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская"
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская" - РИА Новости, 13.08.2025
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская"
На северо-западе Москвы началась черновая отделка станции "Звенигородская", строящейся в рамках первого участка Рублёво-Архангельской линии метрополитена,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:14:00+03:00
2025-08-13T11:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На северо-западе Москвы началась черновая отделка станции "Звенигородская", строящейся в рамках первого участка Рублёво-Архангельской линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь сооружения превысит 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент строители возводят кирпичные перегородки для зонирования служебных помещений и пассажирских зон будущего станционного комплекса. Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Вместе с оштукатуриванием стен и устройством полов начался монтаж подсистемы архитектурных панелей на путевых стенах станционного комплекса, отмечается в сообщении.Новая Рублёво-Архангельская ветка столичной подземки с 12 станциями пройдёт от "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск - с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первый участок Рублёво-Архангельской линии планируется открыть в 2026 годуСтанция "Звенигородская" строится в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Она получит два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта. Станцию выполнят в монохромных цветах. Основная часть платформы будет светлой, путевые стены – темными.В ближайшие пять лет в столице планируется построить более 70 километров линий метро, 31 станцию и три электродепо, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, по словам Ефимова, в сентябре откроется новый участок Троицкой линии. В настоящее время в активной стадии находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Также до 2030 года планируется продлить уже существующие радиальные направления метрополитена.
https://ria.ru/20250812/efimov-2034774147.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: строители начали черновую отделку станции метро "Звенигородская"

Ефимов: в Москве началась черновая отделка станции метро "Звенигородская"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На северо-западе Москвы началась черновая отделка станции "Звенигородская", строящейся в рамках первого участка Рублёво-Архангельской линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая площадь сооружения превысит 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент строители возводят кирпичные перегородки для зонирования служебных помещений и пассажирских зон будущего станционного комплекса. Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Вместе с оштукатуриванием стен и устройством полов начался монтаж подсистемы архитектурных панелей на путевых стенах станционного комплекса, отмечается в сообщении.
Новая Рублёво-Архангельская ветка столичной подземки с 12 станциями пройдёт от "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск - с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первый участок Рублёво-Архангельской линии планируется открыть в 2026 году
Станция "Звенигородская" строится в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Она получит два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта. Станцию выполнят в монохромных цветах. Основная часть платформы будет светлой, путевые стены – темными.
В ближайшие пять лет в столице планируется построить более 70 километров линий метро, 31 станцию и три электродепо, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, по словам Ефимова, в сентябре откроется новый участок Троицкой линии. В настоящее время в активной стадии находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Также до 2030 года планируется продлить уже существующие радиальные направления метрополитена.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Ефимов: вестибюль и платформу станции "Рижская" БКЛ соединят три коридора
Вчера, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала