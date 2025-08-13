https://ria.ru/20250813/efimov-2034844215.html

Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации

Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 13.08.2025

Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации

Дома по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:12:00+03:00

2025-08-13T09:12:00+03:00

2025-08-13T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дома по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, реорганизовать планируется участок между Джамгаровской и Стартовой улицами."В рамках редевелопмента участка площадью свыше 11 гектаров здесь построят различные объекты недвижимости общей площадью более 175 тысяч квадратных метров. Среди них – жилые дома для реализации программы реновации и другие объекты общественного и коммунального назначения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Новостройки, которые возведут на площадке по программе реновации, вмещают квартиры суммарной площадью 69,2 тысячи квадратных метров, подчеркивается в сообщении.В нем уточняется, что благодаря проекту в районе будет еще 1,2 тысячи рабочих местРанее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что одобрены и реализуются 127 проектов КРТ, в ходе которых будет реорганизовано около 1,5 тысячи гектаров земли.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы