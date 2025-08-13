https://ria.ru/20250813/efimov-2034844215.html
Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации
Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 13.08.2025
Ефимов: в Лосиноостровском районе в ходе КРТ построят дома по реновации
Дома по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дома по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, реорганизовать планируется участок между Джамгаровской и Стартовой улицами."В рамках редевелопмента участка площадью свыше 11 гектаров здесь построят различные объекты недвижимости общей площадью более 175 тысяч квадратных метров. Среди них – жилые дома для реализации программы реновации и другие объекты общественного и коммунального назначения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Новостройки, которые возведут на площадке по программе реновации, вмещают квартиры суммарной площадью 69,2 тысячи квадратных метров, подчеркивается в сообщении.В нем уточняется, что благодаря проекту в районе будет еще 1,2 тысячи рабочих местРанее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что одобрены и реализуются 127 проектов КРТ, в ходе которых будет реорганизовано около 1,5 тысячи гектаров земли.
