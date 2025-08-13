https://ria.ru/20250813/durov-1968735141.html

Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"

Павел Валерьевич Дуров - предприниматель и программист, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. После громкого задержания миллиардеру предъявили обвинения и запретили покидать Францию. Биография, история создания мессенджеров и последние новости из жизни Дурова, - в материале РИА Новости.Семья и детствоПавел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Его отец – Валерий Дуров – советский и российский филолог-антиковед, доктор филологических наук, профессор. В 1992-2013 годах заведующий кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета.Мать также работала преподавателем в Санкт-Петербургском университете. У Павла есть старший брат Николай.Когда Павлу исполнилось четыре года, семья переехала в Италию: его отца пригласили туда преподавать русский язык. В течение двух лет Дуров учился в школе в Турине. Затем семья вернулась в Санкт-Петербург. Павел Дуров продолжил обучение в школе с углубленным изучением английского языка, затем перешел в Академическую гимназию с углубленным изучением русского языка и математики, которую окончил с серебряной медалью.ОбразованиеВ 2006 году с красным дипломом окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по специальности "Английская филология и перевод". Во время обучения Дуров регулярно участвовал в олимпиадах по лингвистике. За успехи в учебе был награжден стипендиями правительства России и президента РФ. Трижды становился лауреатом Потанинской стипендии. Знает семь иностранных языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, латынь и персидский. Создание "ВКонтакте"Первыми разработками упрощенной системы обмена информацией и сообщениями Павел Дуров начал заниматься еще в студенческие годы. Он создал библиотеку, с помощью которой можно было найти важные материалы и рефераты, присвоив сайту свое имя – durov.com. В 2005 году Павел Дуров стал модератором и создателем крупнейшего форума студентов СПбГУ – spbgu.ru.Оба проекта были предназначены для общения студентов СПбГУ и обмена нужной информацией. Они не имели никакой коммерческой основы и цели.Идея о создании сети "ВКонтакте" пришла Павлу Дурову после общения с другом Вячеславом Мирилашвили, учившимся в США. В непосредственной разработке сайта принимали участия как сами друзья, так и брат Павла – Николай и их общий приятель Лев Левиев. Сначала это была закрытая сеть, куда можно было попасть только по приглашению (запросу). Вначале Дуровы назвали свою сеть "Студенты.ру", но затем дали ей название "ВКонтакте". Домены для социальной сети: vkontakte.ru, vkontacte.ru и incontact.ru были зарегистрированы 1 октября 2006 года, а сама соцсеть стала доступной по этому адресу 10 октября 2006 года. В число учредителей компании вошли Павел Дуров, Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев, генеральным директором стал Павел, а должность технического руководителя отошла к Николаю Дурову. 24 января 2014 года стало известно, что Павел Дуров продал свою долю (12%) в социальной сети "ВКонтакте" генеральному директору "Мегафона" и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину, которую позже выкупила Mail.ru Group. Дуров вышел из состава директоров.По данным comScore, в 2014 году ежемесячная аудитория социальной сети во всем мире составляла более 92 миллионов пользователей.Создание мессенджера TelegramМессенджер Telegram также был разработан совместно братьями Дуровыми. Версия Telegram для операционной системы Apple iOS стала доступной для загрузки в AppStore в августе 2013 года, а версия для Android была выложена в Google Play в сентябре 2014 года. По утверждению разработчиков, сообщения, передаваемые в Telegram, не могут быть прослушаны третьими лицам. Приложение является бесплатным. По данным на июль 2024 года, ежемесячная аудитория Telegram составляет 950 миллионов пользователей. В марте 2024 года Павел Дуров заявил, что инвесторы оценивают платформу в сумму более 30 миллиардов долларов.В апреле 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Павел Дуров, в частности, заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием спецслужб США. По его словам, ФБР пыталось завербовать одного из инженеров. Дуров предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.При этом утверждения, что российские власти контролируют мессенджер, предприниматель назвал далекими от истины. Он напомнил, что занялся созданием Telegram после того, как как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его словам, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов протестов на Украине.Павел Дуров заявил, что наибольшее давление его мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны компаний Apple и Google, способных, по его словам, отцензурировать все, что доступно с помощью мобильных телефонов. Обе американские компании, по его словам, дали "очень ясно" понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил.В интервью Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.Дуров отметил, что после отъезда из России хотел обосноваться в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.Второй причиной не переезжать в Америку стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб. Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер. С 16 апреля 2018 года по 18 июня 2020 года мессенджер Telegram был заблокирован на территории России. Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.В 2018 году Telegram заявил о создании блокчейн-платформы с собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда компания привлекла около 1,7 миллиарда долларов. Однако в 2019 году американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам подала иск к Telegram и филиалу в связи с проведенным ICO. Отмечалось, что компания не зарегистрировала надлежащим образом размещение криптовалюты, поэтому нарушила закон. Комиссия потребовала от суда признать факт нарушения, наложить штраф и взыскать полученные средства в пользу государства. После этого компания решила отложить запуск платформа до завершения суда.Суд встал на сторону SEC. Telegram не удалось ни отстоять свою позицию, ни запустить блокчейн-платформу к новому сроку, 30 апреля 2020 года. О закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале 12 мая 2020 года. Он заявил о несправедливости судебной системы, в рамках которой США смогли фактически запретить реализацию проекта даже в других странах.Личная жизньВ конце апреля 2014 года Дуров сообщил, что покинул Россию и не собирается возвращаться. В 2017 году он переехал в Дубай (ОАЭ), где открыл офис Telegram.В 2021 году получил гражданство Франции, в 2022 году – гражданство ОАЭ. Дуров имеет также паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.Павел Дуров не женат. По информации СМИ, у него пятеро официально подтвержденных детей. Блогер Ирина Болгар утверждает, что жила с Дуровым в гражданском браке несколько лет с 2013 года и родила от него троих детей.В июле 2024 года Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству его биоматериала. СостояниеВ рейтинге мировых миллиардеров Forbes Дуров занимает 122-е место (данные на 27 августа 2024 года), его состояние оценивается в 15,5 миллиардов долларов.В рейтинге Forbes миллиардеров России (2024) занимает 8 место.24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже (Франция), куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях.По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Вечером 28 августа его отпустили под залог в пять миллионов евро. При этом Дурову запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора.Бизнесмен в своем канале сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла их общего ребенка из-за стресса после задержания в Париже. По словам бизнесмена, во время его отсутствия на девушку оказывалось сильное давление со стороны общества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

