Дронов: многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21%

Дронов: многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21% - РИА Новости, 13.08.2025

Дронов: многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21%

Многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21% за три года, пилотный проект по повышению рождаемости будет масштабирован с 2026 года на весь РИА Новости, 13.08.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21% за три года, пилотный проект по повышению рождаемости будет масштабирован с 2026 года на весь регион, рассказал врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в среду встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. На встрече обсудили ключевые направления социального развития региона. Так, за пять лет в рамках нацпроекта "Культура" обновлены 362 учреждения культуры. В Великом Новгороде продолжается реконструкция театра драмы им. Ф.М. Достоевского, которую планируется закончить в этом году. По поручению президента РФ продолжается и комплексная реставрация памятников архитектуры: завершаются работы в Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, подрядчик приступил к реставрации церкви Ильи Пророка. Кроме того, в Боровичах открылась детско-взрослая поликлиника. Теперь 120,5 тысячи человек получают медицинскую помощь в комфортном здании с современным медоборудованием. "Также обсудили с Татьяной Алексеевной вопросы социальной поддержки жителей. В Валдайском, Боровичском и Старорусском округах реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. У нас увеличивается количество многодетных семей: +20,8% за три года. С 2026 года проект масштабируется на всю Новгородскую область", - рассказал Дронов. Он добавил, что в регионе продолжается поддержка участников и ветеранов специальной военной операции: для бойцов и их семей действует 29 видов поддержки. Дронов поблагодарил правительство РФ и Голикову за внимание к региону.

