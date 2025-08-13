Рейтинг@Mail.ru
Дронов: многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21%
15:13 13.08.2025
Дронов: многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21%
новгородская область
россия
многодетные семьи
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21% за три года, пилотный проект по повышению рождаемости будет масштабирован с 2026 года на весь регион, рассказал врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в среду встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. На встрече обсудили ключевые направления социального развития региона. Так, за пять лет в рамках нацпроекта "Культура" обновлены 362 учреждения культуры. В Великом Новгороде продолжается реконструкция театра драмы им. Ф.М. Достоевского, которую планируется закончить в этом году. По поручению президента РФ продолжается и комплексная реставрация памятников архитектуры: завершаются работы в Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, подрядчик приступил к реставрации церкви Ильи Пророка. Кроме того, в Боровичах открылась детско-взрослая поликлиника. Теперь 120,5 тысячи человек получают медицинскую помощь в комфортном здании с современным медоборудованием. "Также обсудили с Татьяной Алексеевной вопросы социальной поддержки жителей. В Валдайском, Боровичском и Старорусском округах реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. У нас увеличивается количество многодетных семей: +20,8% за три года. С 2026 года проект масштабируется на всю Новгородскую область", - рассказал Дронов. Он добавил, что в регионе продолжается поддержка участников и ветеранов специальной военной операции: для бойцов и их семей действует 29 видов поддержки. Дронов поблагодарил правительство РФ и Голикову за внимание к региону.
новгородская область, россия, многодетные семьи
Новгородская область, Россия, Многодетные семьи
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов . Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Многодетных семей в Новгородской области стало больше почти на 21% за три года, пилотный проект по повышению рождаемости будет масштабирован с 2026 года на весь регион, рассказал врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в среду встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. На встрече обсудили ключевые направления социального развития региона. Так, за пять лет в рамках нацпроекта "Культура" обновлены 362 учреждения культуры. В Великом Новгороде продолжается реконструкция театра драмы им. Ф.М. Достоевского, которую планируется закончить в этом году. По поручению президента РФ продолжается и комплексная реставрация памятников архитектуры: завершаются работы в Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, подрядчик приступил к реставрации церкви Ильи Пророка. Кроме того, в Боровичах открылась детско-взрослая поликлиника. Теперь 120,5 тысячи человек получают медицинскую помощь в комфортном здании с современным медоборудованием.
"Также обсудили с Татьяной Алексеевной вопросы социальной поддержки жителей. В Валдайском, Боровичском и Старорусском округах реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. У нас увеличивается количество многодетных семей: +20,8% за три года. С 2026 года проект масштабируется на всю Новгородскую область", - рассказал Дронов.
Он добавил, что в регионе продолжается поддержка участников и ветеранов специальной военной операции: для бойцов и их семей действует 29 видов поддержки. Дронов поблагодарил правительство РФ и Голикову за внимание к региону.
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
23 июля, 20:13
 
Новгородская область Россия Многодетные семьи
 
 
