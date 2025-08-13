Рейтинг@Mail.ru
Капитальный ремонт 74 дорог завершили в Московской области - РИА Новости, 13.08.2025
Новости Подмосковья
 
18:40 13.08.2025
Капитальный ремонт 74 дорог завершили в Московской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье завершили капитальный ремонт 74 муниципальных дорог, общая протяженность составила более 38 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "По плану капитальные работы завершили в Бронницах, Реутове, Электростали и Пушкинском округе – всего здесь отремонтировали пять местных дорог. Сейчас дорожники продолжают ремонт 49 участков дорог длиной более 34 километров, на части из них изменят тип покрытия и вместо грунта устроят асфальт, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей Подмосковья", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Так, в Бронницах отремонтировали улицу Меньшовскую в микрорайоне Меньшово, которая является выездом на трассу А-107. Также работы завершили на проспекте Мира в Реутове, рядом с дорогой расположен музейно-выставочный центр, Троицкий храм, образовательные и медицинские учреждения. Капитальный ремонт также провели на участке улицы Красной в Электростали – рядом находятся парк, стадион "Металлург", Электростальский институт и колледж. В Пушкинском округе завершили ремонт на двух дорогах: к СНТ Витязь 1, которая проходит через СНТ Нептун-1 и КП Сова, а также на улице Островского в поселке городского типа Зеленоградский – рядом расположены Сергиевская церковь и детский лагерь. Капитальные работы продолжаются в 20 округах, в том числе в Дубне, Егорьевске, Зарайске, Мытищах, Подольске, Раменском и других округах.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье завершили капитальный ремонт 74 муниципальных дорог, общая протяженность составила более 38 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"По плану капитальные работы завершили в Бронницах, Реутове, Электростали и Пушкинском округе – всего здесь отремонтировали пять местных дорог. Сейчас дорожники продолжают ремонт 49 участков дорог длиной более 34 километров, на части из них изменят тип покрытия и вместо грунта устроят асфальт, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей Подмосковья", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Так, в Бронницах отремонтировали улицу Меньшовскую в микрорайоне Меньшово, которая является выездом на трассу А-107. Также работы завершили на проспекте Мира в Реутове, рядом с дорогой расположен музейно-выставочный центр, Троицкий храм, образовательные и медицинские учреждения.
Капитальный ремонт также провели на участке улицы Красной в Электростали – рядом находятся парк, стадион "Металлург", Электростальский институт и колледж. В Пушкинском округе завершили ремонт на двух дорогах: к СНТ Витязь 1, которая проходит через СНТ Нептун-1 и КП Сова, а также на улице Островского в поселке городского типа Зеленоградский – рядом расположены Сергиевская церковь и детский лагерь.
Капитальные работы продолжаются в 20 округах, в том числе в Дубне, Егорьевске, Зарайске, Мытищах, Подольске, Раменском и других округах.
