https://ria.ru/20250813/dollar-2035079447.html
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд - РИА Новости, 13.08.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:35:00+03:00
2025-08-13T17:35:00+03:00
2025-08-13T17:37:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
в мире
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013784766_0:491:2768:2048_1920x0_80_0_0_03e6603df6bae67ae6773ab82c37e1f3.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%. Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%. Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.
https://ria.ru/20250813/gosdolg-2035038184.html
https://ria.ru/20250813/rubl-2034908747.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013784766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f461ff4f42512cd3f8c15cc2083cb355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, в мире, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, США, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Джером Пауэлл, В мире, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
Индекс доллара снижается второй день подряд и упал до 97,76 пункта