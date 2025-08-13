Рейтинг@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
17:35 13.08.2025 (обновлено: 17:37 13.08.2025)
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд - РИА Новости, 13.08.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.08.2025
экономика
сша
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
в мире
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%. Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%. Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.
сша
экономика, сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, в мире, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, США, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Джером Пауэлл, В мире, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

Индекс доллара снижается второй день подряд и упал до 97,76 пункта

Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта.
Эксперты оценили последствия роста госдолга США для России
Вчера, 15:45
Эксперты оценили последствия роста госдолга США для России
Вчера, 15:45
Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%.
Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%.
Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС.
Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.
График курса валюты - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампФедеральная резервная система СШАДжером ПауэллВ миреДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
