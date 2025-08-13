https://ria.ru/20250813/dnepr-2034998457.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 13.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", шесть станций... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское, Каменское, Юрковка, Новоандреевка Запорожской области и Бургунка Херсонской области. Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 65 военных в зоне действия "Днепра"