https://ria.ru/20250813/diplomaty-2035037112.html

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2025 годах

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2025 годах - РИА Новости, 13.08.2025

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2025 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:42:00+03:00

2025-08-13T15:42:00+03:00

2025-08-13T15:42:00+03:00

справки

россия

высылка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия. 202513 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию.12 мая вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс сообщила, что трое дипломатов из российского генконсульства в Кракове признаны персонами нон грата. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в 2024 году.31 марта МИД Молдавии объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу. По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта, Александр Андреев.5 марта МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.6 февраля МИД Великобритании сообщил о лишении российского дипломата аккредитации. Против кого направлено решение, не уточнялось. При этом отмечалось, что решение лишить аккредитации российского дипломата стало ответом на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре 2024 года. 202428 октября стало известно, что власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну. Посольство получило ноту, в которой российской стороне предлагается закрыть генконсульство до полуночи 30 ноября. МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу консульства России в Познани.1 августа МИД Молдавии объявил сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата. Как уточнили в МИД России, Кишинев должен покинуть помощник военного атташе посольства РФ. 24 мая МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте. 8 мая стало известно, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. 27 марта МИД Латвии объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. 21 марта стало известно, что МИД Словении объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал покинуть страну до 28 марта.19 марта министерство иностранных дел Эстонии объявило сотрудника российского посольства, имеющего дипломатический статус, персоной нон грата. В тот же МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата. Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей". 13 марта стало известно о том, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу". Уточняется, что российские дипломаты должны покинуть страну до 19 марта.20236 октября представитель Госдепартамента США заявил, что Госдеп объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работающих в Соединенных Штатах. https://www.reuters.com/world/us/us-expels-two-russian-embassy-officials-state-dept-2023-10-06/ В МИД РФ подтвердили, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным.14 сентября стало известно, что Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе. По словам внешнеполитического ведомства Словакии, причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях. 26 июля молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о решении сократить количество российских дипломатов в Кишиневе. 14 августа из Кишинева в Москву спецрейсом вылетели 45 сотрудников посольства РФ (22 дипломата и 23 технических работника) вместе с семьями. Решение молдавского МИД последовало после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. 8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ. 6 июня стало известно, что кабинет министров Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции. 25 апреля МИД Швеции объявил о высылке пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом". 22 апреля стало известно, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Число высланных из Берлина российских дипломатов – более 20 человек.Министерство иностранных дел Германии заявило немецкому телеканалу n-tv, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны. 19 апреля стал известно, что Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова. Ранее кабмин Молдавии заявил, что сотрудники посольства России якобы проявили "неподобающее поведение" в аэропорту Кишинева, когда Минниханову отказали во въезде.13 апреля Норвегия объявила персона нон-грата 15 сотрудников посольства РФ.24 марта МИД Эстонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Он был обязан покинуть страну до 29 марта. Как утверждается в сообщении министерства, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Российского дипломата обвиняют в якобы в участии в "подрыве безопасности" и "конституционного порядка" в Эстонии, якобы путем распространения "пропаганды".18 февраля глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о решении сократить число российских дипломатов в стране. Покинуть страну в течение двух недель должны были около десяти сотрудников посольства. 2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По данным СМИ, двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, двое – сотрудниками посольства. 23 января эстонский МИД заявил, что посол России в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с выездом из России посла Эстонии. Ранее МИД России сообщил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, ее послу было предписано покинуть Россию до 7 февраля. Позднее в этот же день понизить уровень дипломатических отношений Россией решила Латвия. В латвийском МИД заявили, что российский посол должен покинуть республику до 24 февраля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, высылка