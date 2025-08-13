Федорищев передал детям-сиротам ключи от новых квартир в Южном городе

https://ria.ru/20250813/deti-2035117796.html

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал детям-сиротам и детям без попечения родителей ключи от новых квартир в микрорайоне Южный город, сообщили РИА Новости, 13.08.2025

САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал детям-сиротам и детям без попечения родителей ключи от новых квартир в микрорайоне Южный город, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В среду губернатор Вячеслав Федорищев работает в Волжском районе. По завершении программы посещения городского поселения Рощинский глава региона в микрорайоне Южный город вручил ключи от квартир жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении правительства региона. По профильной региональной программе жилье в микрорайоне приобрели для 30 молодых граждан, 18 из них получили ключи лично от губернатора. "Сегодня хороший, светлый день, потому что свой дом обретут много будущих семей, семьи, которые уже сложились, много деток. Эта программа очень важна, потому что позволяет предоставить свое собственное жилье тем, кто в нем в первую очередь нуждается. Я вас поздравляю", - обратился Федорищев к собравшимся. Глава региона отметил, что в этом году перед правительством Самарской области стоит задача обеспечить по этой программе жильем более 1,4 тысячи человек. За последние 10 лет в Волжском районе новое жилье в домах-новостройках предоставили 309 гражданам. Жилье получили в том числе две семьи участников СВО. Никита Рузанов сейчас находится на службе по контракту, поэтому ключи вручили его супруге Яне. В семье военнослужащего есть дочь, в этом году молодые родители ждут второго малыша. Второй военнослужащий, получивший ключи от квартиры, - ветеран боевых действий Вячеслав Сараев. Он вышел в отставку по состоянию здоровья и сейчас проходит обучение в рамках второго потока "Школы героев" - регионального продолжения федеральной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

