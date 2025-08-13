Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/dagestan-2034944816.html
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка
Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:23:00+03:00
2025-08-13T10:23:00+03:00
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в сети появилось сообщение жительницы Дербента о нанесении воспитателем повреждений ее маленькому сыну в одном из частных детсадов. Следователи организовали проверку. "Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детском саду в городе Дербенте… По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям", – говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
https://ria.ru/20250811/deti-2034561469.html
дербент
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка

СК завел дело против сотрудника частного детсада в Дербенте за избиение ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее в сети появилось сообщение жительницы Дербента о нанесении воспитателем повреждений ее маленькому сыну в одном из частных детсадов. Следователи организовали проверку.
"Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детском саду в городе Дербенте… По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям", – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
11 августа, 12:40
 
ПроисшествияДербентРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала