В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка
Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:23:00+03:00
2025-08-13T10:23:00+03:00
2025-08-13T10:23:00+03:00
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в сети появилось сообщение жительницы Дербента о нанесении воспитателем повреждений ее маленькому сыну в одном из частных детсадов. Следователи организовали проверку. "Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детском саду в городе Дербенте… По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям", – говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
дербент
россия
республика дагестан
В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка
