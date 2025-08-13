https://ria.ru/20250813/dagestan-2034944816.html

В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка

В Дагестане сотрудника детсада заподозрили в избиении ребенка

МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника частного детского сада в Дербенте, которого подозревают в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в сети появилось сообщение жительницы Дербента о нанесении воспитателем повреждений ее маленькому сыну в одном из частных детсадов. Следователи организовали проверку. "Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детском саду в городе Дербенте… По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям", – говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

