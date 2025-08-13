https://ria.ru/20250813/bryansk-2034986557.html
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе ликвидации пострадал огнеборец, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате отражения массированного комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, сейчас возгорание полностью ликвидировано благодаря действиям состава Управления МЧС России по Брянской области."К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из огнеборцев. Он оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава региона.
