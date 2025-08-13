https://ria.ru/20250813/bryansk-2034986557.html

В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ

В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025

В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:47:00+03:00

2025-08-13T12:47:00+03:00

2025-08-13T12:57:00+03:00

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034987833_0:127:795:574_1920x0_80_0_0_673836d777669a0a61f5a1ed5dff53d1.jpg

ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе ликвидации пострадал огнеборец, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате отражения массированного комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, сейчас возгорание полностью ликвидировано благодаря действиям состава Управления МЧС России по Брянской области."К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из огнеборцев. Он оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20250813/direktor-2034922584.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины