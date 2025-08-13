Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 13.08.2025 (обновлено: 12:57 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/bryansk-2034986557.html
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ
Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:47:00+03:00
2025-08-13T12:57:00+03:00
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034987833_0:127:795:574_1920x0_80_0_0_673836d777669a0a61f5a1ed5dff53d1.jpg
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе ликвидации пострадал огнеборец, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате отражения массированного комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, сейчас возгорание полностью ликвидировано благодаря действиям состава Управления МЧС России по Брянской области."К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из огнеборцев. Он оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20250813/direktor-2034922584.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034987833_0:42:795:638_1920x0_80_0_0_6a03f584f73817635801375217b551b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области произошло возгорание после удара ВСУ

В Брянской области произошло возгорание на топливном объекте после удара ВСУ

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. Кадр видео из соцсетей
Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области произошло в результате массированного комбинированного удара ВСУ, в ходе ликвидации пострадал огнеборец, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате отражения массированного комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - говорится в сообщении.
По словам Богомаза, сейчас возгорание полностью ликвидировано благодаря действиям состава Управления МЧС России по Брянской области.
"К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из огнеборцев. Он оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава региона.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На ЗАЭС назвали обстрелы вблизи станции информационной провокацией
Вчера, 05:32
 
ПроисшествияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала