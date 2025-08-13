В Кировской области запретили снимать атаки беспилотников

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 13.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Запрет на размещение в СМИ и соцсетях фото и видео атак БПЛА вводится в Кировской области, сообщает правительство региона. &quot;Оперативным штабом Кировской области принято решение о запрете на распространение в средствах массовой информации, сети интернет, в мессенджерах и социальных сетях фото- и видеоматериалов, географических координат, которые способны нанести ущерб безопасности граждан, производственных объектов, организаций. Запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений; последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий&quot;, - говорится в сообщении.В правительстве области уточнили, что речь идет также об изображениях самих БПЛА. "Также запрещается публикация материалов, отображающих беспилотные воздушные суда, места, объекты, территории, на которых зафиксировано их попадание, падение или детонация", - отмечается в релизе. Как сообщили в администрации губернатора и правительства Кировской области, на основе решения оперативного штаба будут внесены соответствующие изменения в региональный закон "Об административной ответственности в Кировской области" – за нарушение введенных запретов предусмотрят административную ответственность.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Запрет на размещение в СМИ и соцсетях фото и видео атак БПЛА вводится в Кировской области, сообщает правительство региона.
"Оперативным штабом Кировской области принято решение о запрете на распространение в средствах массовой информации, сети интернет, в мессенджерах и социальных сетях фото- и видеоматериалов, географических координат, которые способны нанести ущерб безопасности граждан, производственных объектов, организаций. Запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений; последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

В правительстве области уточнили, что речь идет также об изображениях самих БПЛА.
"Также запрещается публикация материалов, отображающих беспилотные воздушные суда, места, объекты, территории, на которых зафиксировано их попадание, падение или детонация", - отмечается в релизе.
Как сообщили в администрации губернатора и правительства Кировской области, на основе решения оперативного штаба будут внесены соответствующие изменения в региональный закон "Об административной ответственности в Кировской области" – за нарушение введенных запретов предусмотрят административную ответственность.
Специальная военная операция на УкраинеКировская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
