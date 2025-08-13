https://ria.ru/20250813/biznes-2035000613.html

Малый бизнес Оренбургской области совершил порядка 50% госзакупок региона

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

оренбургская область

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Представители малого предпринимательства Оренбургской области заключили государственные и муниципальные контракты на сумму 9 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года, что составляет порядка 50% всех закупок региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. "Участие в закупках позволяет малому бизнесу расширять рынки сбыта, получать новые компетенции, масштабироваться. Оренбургский бизнес уверенно и активно участвует в торгах. При этом увеличивается спрос на его продукцию и услуги. Это свидетельствует об успешной адаптации предпринимательского сообщества к требованиям рынка и о доверии со стороны потребителей и организаций к качеству предлагаемых товаров и услуг. Такая динамика способствует экономическому развитию региона и созданию новых рабочих мест", – сказал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Таким образом, за шесть месяцев заключено контрактов на 2,4 миллиарда рублей по закупкам, проводимым исключительно среди субъектов малого предпринимательства. Наиболее востребованные направления: строительство и ремонт зданий и сооружений – 886 миллионов рублей; ремонт и строительство дорог – 370 миллионов рублей; поставка нефтепродуктов – 96 миллионов рублей; услуги охраны – 57 миллионов рублей; поставка продуктов питания – 32 миллиона рублей. Также высокие показатели сохраняются в сегменте закупок малого объема. Около 4 тысяч контрактов на сумму 623 миллиона рублей заключили за полугодие. Основная часть поставщиков – это предприниматели региона (77%), относящиеся к субъектам малого бизнеса.

