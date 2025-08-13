https://ria.ru/20250813/belorussija-2035031930.html
Российские военные прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2025"
Российские военные прибыли в Белоруссию на учения "Запад-2025"
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил журналистам, что два российских подразделения прибыли в Белоруссию на белорусско-российские военные учения "Запад-2025", а часть белорусской механизированной бригады убыла в Россию. Хренин беседовал с журналистами после закрытого доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко о подготовке к белорусско-российским военным учениям "Запад-2025" и обстановке у границ. "К настоящему времени уже прибыли в нашу страну два российских подразделения для участия в этих учениях, они начинают размещение на полигоне. В свою очередь два подразделения 120-й механизированной бригады ВС Беларуси убыли в Россию, где будут принимать участие в практических мероприятиях данных учений", – цитирует слова Хренина агентство Белта.
