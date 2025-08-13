Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА
12:26 13.08.2025 (обновлено: 17:29 13.08.2025)
В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ по частному дому в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают атаки на Белгород с помощью вражеских беспилотников. Пострадала мирная жительница. В результате удара по частному дому, по предварительной информации от медиков, женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшая доставляется для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.
белгород, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по частному дому в Белгороде. 13 августа 2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ по частному дому в Белгороде. 13 августа 2025
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ по частному дому в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают атаки на Белгород с помощью вражеских беспилотников. Пострадала мирная жительница. В результате удара по частному дому, по предварительной информации от медиков, женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшая доставляется для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.
Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Волгограде саперы завершили работы в доме, на который упали обломки БПЛА
Вчера, 09:27
 
Белгород Вячеслав Гладков Происшествия
 
 
