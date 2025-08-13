В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА

https://ria.ru/20250813/belgorod-2034982234.html
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ по частному дому в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают атаки на Белгород с помощью вражеских беспилотников. Пострадала мирная жительница. В результате удара по частному дому, по предварительной информации от медиков, женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшая доставляется для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.
