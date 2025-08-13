https://ria.ru/20250813/belgorod-2034982234.html

В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА

В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025

В Белгороде женщина пострадала при атаке БПЛА

Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ по частному дому в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:26:00+03:00

2025-08-13T12:26:00+03:00

2025-08-13T17:29:00+03:00

белгород

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035075562_0:86:600:424_1920x0_80_0_0_39eb46fe176e95922901f43a60f50de2.jpg

БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ по частному дому в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают атаки на Белгород с помощью вражеских беспилотников. Пострадала мирная жительница. В результате удара по частному дому, по предварительной информации от медиков, женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшая доставляется для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

https://ria.ru/20250813/bpla-2034936343.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, вячеслав гладков, происшествия