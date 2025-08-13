Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде - РИА Новости, 13.08.2025
10:20 13.08.2025
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде - РИА Новости, 13.08.2025
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Гладкова, из-за детонации в одном из помещений произошло возгорание, его ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад. Губернатор уточнил, что работу этого учреждения временно перенесут в другое место для сохранения жизни и здоровья людей.
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде

Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на гражданский объект в Белгороде

© пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломок беспилотника ВСУ, атаковавшего гражданский объект в Белгороде. Кадр видео
Обломок беспилотника ВСУ, атаковавшего гражданский объект в Белгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломок беспилотника ВСУ, атаковавшего гражданский объект в Белгороде. Кадр видео
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, из-за детонации в одном из помещений произошло возгорание, его ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад.
Губернатор уточнил, что работу этого учреждения временно перенесут в другое место для сохранения жизни и здоровья людей.
