Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Гладкова, из-за детонации в одном из помещений произошло возгорание, его ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад. Губернатор уточнил, что работу этого учреждения временно перенесут в другое место для сохранения жизни и здоровья людей.

