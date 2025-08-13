https://ria.ru/20250813/belgorod-2034944280.html
Украинский беспилотник атаковал гражданский объект в Белгороде
2025-08-13T10:20:00+03:00
2025-08-13T10:20:00+03:00
2025-08-13T10:20:00+03:00
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде гражданский объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Гладкова, из-за детонации в одном из помещений произошло возгорание, его ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад. Губернатор уточнил, что работу этого учреждения временно перенесут в другое место для сохранения жизни и здоровья людей.
