В Австралии открыли новый вид древнего кита
15:48 13.08.2025
В Австралии открыли новый вид древнего кита
В Австралии ученые из Museums Victoria описали новый вид древнего кита Janjucetus dullardi, ранее неизвестного науке, который существовал около 25 миллионов лет
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Австралии ученые из Museums Victoria описали новый вид древнего кита Janjucetus dullardi, ранее неизвестного науке, который существовал около 25 миллионов лет назад, сообщает служба новостей ABC News. Эти киты жили 25 миллионов лет назад и принадлежали к вымершему семейству китов - маммалодонтидам. Janjucetus dullardi имели большие глаза, острые зубы, а их размер достигал чуть более двух метров в длину. Ученые заявили, что, этот вид был представителем грозных хищников, сообщает служба новостей. "Это кит, который ранее был неизвестен науке", - сказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в научно-исследовательском институте Museums Victoria Эрик Фитцджеральд. Janjucetus dullardi назван в честь местного жителя Росса Дулларда, который нашел останки во время прогулки по пляжу Ян-Джук, а затем передал их в дар музею Museums Victoria, отмечает ABC News. "Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии, как и кенгуру", - заявил Фитцджеральд. Исследователи утверждают, что состояние останков поможет понять, каким образом древние киты адаптировались к более теплым водам в океане в древний период, что также поможет предсказать, как современные морские экосистемы будут адаптироваться к изменению климата в ближайшие годы, сообщает служба новостей.
© Фото : Museums VictoriaДревний кит Janjucetus dullardi
Древний кит Janjucetus dullardi - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Museums Victoria
Древний кит Janjucetus dullardi
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Австралии ученые из Museums Victoria описали новый вид древнего кита Janjucetus dullardi, ранее неизвестного науке, который существовал около 25 миллионов лет назад, сообщает служба новостей ABC News.
Эти киты жили 25 миллионов лет назад и принадлежали к вымершему семейству китов - маммалодонтидам. Janjucetus dullardi имели большие глаза, острые зубы, а их размер достигал чуть более двух метров в длину. Ученые заявили, что, этот вид был представителем грозных хищников, сообщает служба новостей.
"Это кит, который ранее был неизвестен науке", - сказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в научно-исследовательском институте Museums Victoria Эрик Фитцджеральд.
Janjucetus dullardi назван в честь местного жителя Росса Дулларда, который нашел останки во время прогулки по пляжу Ян-Джук, а затем передал их в дар музею Museums Victoria, отмечает ABC News.
"Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии, как и кенгуру", - заявил Фитцджеральд.
Исследователи утверждают, что состояние останков поможет понять, каким образом древние киты адаптировались к более теплым водам в океане в древний период, что также поможет предсказать, как современные морские экосистемы будут адаптироваться к изменению климата в ближайшие годы, сообщает служба новостей.
