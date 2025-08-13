https://ria.ru/20250813/avstraliya-2035038689.html
В Австралии открыли новый вид древнего кита
В Австралии открыли новый вид древнего кита
В Австралии открыли новый вид древнего кита
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
В Австралии ученые из Museums Victoria описали новый вид древнего кита Janjucetus dullardi, ранее неизвестного науке, который существовал около 25 миллионов лет назад, сообщает служба новостей ABC News
.
Эти киты жили 25 миллионов лет назад и принадлежали к вымершему семейству китов - маммалодонтидам. Janjucetus dullardi имели большие глаза, острые зубы, а их размер достигал чуть более двух метров в длину. Ученые заявили, что, этот вид был представителем грозных хищников, сообщает служба новостей.
"Это кит, который ранее был неизвестен науке", - сказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в научно-исследовательском институте Museums Victoria Эрик Фитцджеральд.
Janjucetus dullardi назван в честь местного жителя Росса Дулларда, который нашел останки во время прогулки по пляжу Ян-Джук, а затем передал их в дар музею Museums Victoria, отмечает ABC News.
"Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии
, как и кенгуру", - заявил Фитцджеральд.
Исследователи утверждают, что состояние останков поможет понять, каким образом древние киты адаптировались к более теплым водам в океане в древний период, что также поможет предсказать, как современные морские экосистемы будут адаптироваться к изменению климата в ближайшие годы, сообщает служба новостей.