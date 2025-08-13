Рейтинг@Mail.ru
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации - РИА Новости, 13.08.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:09 13.08.2025
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации - РИА Новости, 13.08.2025
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации
Смоленская область движется в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления,... РИА Новости, 13.08.2025
смоленская область
технологии
смоленская область
василий анохин
россия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Смоленская область движется в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Цифровые технологии стали частью нашей жизни. Они упрощают многие повседневные задачи и дают возможность получать государственные услуги в электронном виде. Активно развиваем это направление. Результат нашей работы отмечен на федеральном уровне — Смоленская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности цифровой трансформации. В рейтинге министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ регион занял седьмое место. Итоги подвели в Калуге на Всероссийской конференции "Цифровая эволюция"", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что команда региона продемонстрировала высокие результаты в таких ключевых направлениях, как импортозамещение, информационная безопасность и предоставление госуслуг в электронном виде. По его словам, особо отмечен вклад Смоленской области в реализацию просветительских проектов "Урок цифры" и "Цифровой ликбез". Они помогают сотням школьников, родителей, учителей повышать цифровую грамотность. "Регион стал одним из лидеров по охвату участников этих инициатив в рамках нацпроекта "Экономика данных", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Эти успехи вновь подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы", - резюмировал он.
смоленская область
россия
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации

Василий Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Смоленская область движется в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Цифровые технологии стали частью нашей жизни. Они упрощают многие повседневные задачи и дают возможность получать государственные услуги в электронном виде. Активно развиваем это направление. Результат нашей работы отмечен на федеральном уровне — Смоленская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности цифровой трансформации. В рейтинге министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ регион занял седьмое место. Итоги подвели в Калуге на Всероссийской конференции "Цифровая эволюция"", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что команда региона продемонстрировала высокие результаты в таких ключевых направлениях, как импортозамещение, информационная безопасность и предоставление госуслуг в электронном виде.
По его словам, особо отмечен вклад Смоленской области в реализацию просветительских проектов "Урок цифры" и "Цифровой ликбез". Они помогают сотням школьников, родителей, учителей повышать цифровую грамотность.
"Регион стал одним из лидеров по охвату участников этих инициатив в рамках нацпроекта "Экономика данных", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Эти успехи вновь подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы", - резюмировал он.
 
