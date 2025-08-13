https://ria.ru/20250813/anokhin-2035121313.html

Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации

2025-08-13T21:09:00+03:00

смоленская область

технологии

смоленская область

василий анохин

россия

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Смоленская область движется в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Цифровые технологии стали частью нашей жизни. Они упрощают многие повседневные задачи и дают возможность получать государственные услуги в электронном виде. Активно развиваем это направление. Результат нашей работы отмечен на федеральном уровне — Смоленская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности цифровой трансформации. В рейтинге министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ регион занял седьмое место. Итоги подвели в Калуге на Всероссийской конференции "Цифровая эволюция"", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что команда региона продемонстрировала высокие результаты в таких ключевых направлениях, как импортозамещение, информационная безопасность и предоставление госуслуг в электронном виде. По его словам, особо отмечен вклад Смоленской области в реализацию просветительских проектов "Урок цифры" и "Цифровой ликбез". Они помогают сотням школьников, родителей, учителей повышать цифровую грамотность. "Регион стал одним из лидеров по охвату участников этих инициатив в рамках нацпроекта "Экономика данных", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Эти успехи вновь подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, обеспечивая устойчивое развитие в рамках национальной цели по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы", - резюмировал он.

Наталья Макарова

технологии, смоленская область, василий анохин, россия