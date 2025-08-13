Рейтинг@Mail.ru
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине
Смоленская область
Смоленская область
 
15:42 13.08.2025
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине - РИА Новости, 13.08.2025
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине
Всероссийский патриотический проект "Всем миром" начнет работу в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 13.08.2025
смоленская область
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Всероссийский патриотический проект "Всем миром" начнет работу в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона пообщался с президентом фонда социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза Григория Бояринова Андреем Бояриновым. Губернатор области подчеркнул, что на проект стартует на малой Родине военного. "Смоленская земля богата людьми, которые своим трудом и талантом прославили наш регион. Наша задача сделать так, чтобы дети знали и уважали историю родного края, его героев и достижения, гордились своей малой Родиной и страной", – написал в своем телеграм-канале Анохин. В рамках проекта планируют провести серию патриотических мероприятий в преддверии Дня народного единства. Это презентации книг, посвященных специальной военной операции, с личным участием их авторов, круглые столы, торжественные вечера, краеведческие конкурсы и многое другое. "Благодарю Андрея Григорьевича за продуктивную встречу! Уверен, что этот проект будет интересным для наших детей и молодежи и внесет свой вклад в важное дело сохранения исторической памяти", – сказал Анохин.
смоленская область
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине

Анохин: на Смоленщине стартует патриотический проект "Всем миром"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Всероссийский патриотический проект "Всем миром" начнет работу в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона пообщался с президентом фонда социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза Григория Бояринова Андреем Бояриновым. Губернатор области подчеркнул, что на проект стартует на малой Родине военного.
"Смоленская земля богата людьми, которые своим трудом и талантом прославили наш регион. Наша задача сделать так, чтобы дети знали и уважали историю родного края, его героев и достижения, гордились своей малой Родиной и страной", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
В рамках проекта планируют провести серию патриотических мероприятий в преддверии Дня народного единства. Это презентации книг, посвященных специальной военной операции, с личным участием их авторов, круглые столы, торжественные вечера, краеведческие конкурсы и многое другое.
"Благодарю Андрея Григорьевича за продуктивную встречу! Уверен, что этот проект будет интересным для наших детей и молодежи и внесет свой вклад в важное дело сохранения исторической памяти", – сказал Анохин.
12 августа, 20:12
Анохин: решаем задачу по сохранению объектов культурного наследия
12 августа, 20:12
 
Смоленская область
 
 
