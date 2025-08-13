Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане арестовали трех колдунов
18:39 13.08.2025
В Афганистане арестовали трех колдунов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве, передает в среду информационное агентство Pajhwok со ссылкой на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. "Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока сообщило, что его сотрудники по вопросам морали (мохтасибы) арестовали трех человек по обвинению в колдовстве в северных провинциях Балх и Фарьяб", - говорится в сообщении. В заявлении министерства указывается, что "в среду его сотрудники задержали трех искусных колдунов в двух провинциях". "В первом случае два искусных и преуспевших в одурачивании людей колдуна были арестованы мохтасибами в сотрудничестве с силами безопасности вместе с оборудованием, используемым для совершения магических ритуалов, включая специальные книги для колдовства", - говорится в заявлении министерства. Блюстители морали сообщили, что после завершения расследования колдуны были переданы судебным органам для привлечения их к юридической ответственности. По данным министерства, "во втором случае в Фарьябе был арестован человек по имени Саид Абдул Кабир во время проведения им магических ритуалов". По данным издания, чиновники, ответственные за продвижение добродетели в указанных провинциях, пояснили, что "арестованные своими действиями сеяли раздор среди семей". Они заявили, что "борьба с колдовством, обманом людей и идеологическими отклонениями является одним из их приоритетов".
© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan Сотрудники полиции Афганистана
Сотрудники полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan
Сотрудники полиции Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве, передает в среду информационное агентство Pajhwok со ссылкой на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.
«
"Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока сообщило, что его сотрудники по вопросам морали (мохтасибы) арестовали трех человек по обвинению в колдовстве в северных провинциях Балх и Фарьяб", - говорится в сообщении.
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
24 апреля, 09:41
В заявлении министерства указывается, что "в среду его сотрудники задержали трех искусных колдунов в двух провинциях".
«
"В первом случае два искусных и преуспевших в одурачивании людей колдуна были арестованы мохтасибами в сотрудничестве с силами безопасности вместе с оборудованием, используемым для совершения магических ритуалов, включая специальные книги для колдовства", - говорится в заявлении министерства.
Блюстители морали сообщили, что после завершения расследования колдуны были переданы судебным органам для привлечения их к юридической ответственности.
По данным министерства, "во втором случае в Фарьябе был арестован человек по имени Саид Абдул Кабир во время проведения им магических ритуалов".
По данным издания, чиновники, ответственные за продвижение добродетели в указанных провинциях, пояснили, что "арестованные своими действиями сеяли раздор среди семей". Они заявили, что "борьба с колдовством, обманом людей и идеологическими отклонениями является одним из их приоритетов".
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов
2 марта, 06:22
 
