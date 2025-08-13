https://ria.ru/20250813/afganistan-2035100209.html

В Афганистане арестовали трех колдунов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве, передает в среду информационное агентство Pajhwok со ссылкой на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. "Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока сообщило, что его сотрудники по вопросам морали (мохтасибы) арестовали трех человек по обвинению в колдовстве в северных провинциях Балх и Фарьяб", - говорится в сообщении. В заявлении министерства указывается, что "в среду его сотрудники задержали трех искусных колдунов в двух провинциях". "В первом случае два искусных и преуспевших в одурачивании людей колдуна были арестованы мохтасибами в сотрудничестве с силами безопасности вместе с оборудованием, используемым для совершения магических ритуалов, включая специальные книги для колдовства", - говорится в заявлении министерства. Блюстители морали сообщили, что после завершения расследования колдуны были переданы судебным органам для привлечения их к юридической ответственности. По данным министерства, "во втором случае в Фарьябе был арестован человек по имени Саид Абдул Кабир во время проведения им магических ритуалов". По данным издания, чиновники, ответственные за продвижение добродетели в указанных провинциях, пояснили, что "арестованные своими действиями сеяли раздор среди семей". Они заявили, что "борьба с колдовством, обманом людей и идеологическими отклонениями является одним из их приоритетов".

