Житель Кузбасса получил условный срок за истязание сына - РИА Новости, 12.08.2025
10:24 12.08.2025
Житель Кузбасса получил условный срок за истязание сына
происшествия
россия
кемеровская область
кемеровский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Житель Кузбасса, истязавший сына и выставлявший его на холод без верхней одежды, получил условный срок, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кемеровского района. Он признан виновным по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). "Следствием и судом установлено, что… с января по ноябрь 2024 года осужденный на почве неприязненных отношений систематически наносил своему несовершеннолетнему сыну удары руками и другими предметами, а также совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания. Кроме того, он выводил мальчика из дома и оставлял его в неотапливаемом помещении веранды в холодное время года без верхней одежды. Бабушка ребенка, узнав о происходящем, сообщила в полицию", – говорится в сообщении. Уточняется, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, в настоящее время по представлению следователя СК поставлена на профилактический учет в органах ПДН ОМВД по Кемеровскому району. "Со следствием осужденный сотрудничал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", – сообщили в ведомстве.
россия
кемеровская область
кемеровский район
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Житель Кузбасса, истязавший сына и выставлявший его на холод без верхней одежды, получил условный срок, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кемеровского района. Он признан виновным по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что… с января по ноябрь 2024 года осужденный на почве неприязненных отношений систематически наносил своему несовершеннолетнему сыну удары руками и другими предметами, а также совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания. Кроме того, он выводил мальчика из дома и оставлял его в неотапливаемом помещении веранды в холодное время года без верхней одежды. Бабушка ребенка, узнав о происходящем, сообщила в полицию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, в настоящее время по представлению следователя СК поставлена на профилактический учет в органах ПДН ОМВД по Кемеровскому району.
"Со следствием осужденный сотрудничал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", – сообщили в ведомстве.
