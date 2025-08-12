https://ria.ru/20250812/zhitel-2034717481.html

Живший на Аляске россиянин поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Живший на Аляске россиянин поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

Живший на Аляске россиянин поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа именно на Аляске может стать прорывом в отношениях между странами, высказал мнение в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:25:00+03:00

2025-08-12T08:25:00+03:00

2025-08-12T08:26:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/12/1524881278_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_74fb32148aadfa80c235b40f4e027c11.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа именно на Аляске может стать прорывом в отношениях между странами, высказал мнение в разговор с РИА Новости выразил житель Петропавловска-Камчатского Павел Шалимов, который несколько лет жил в столице этого американского штата - городе Джуно. "Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть прорывом в отношениях между нашими странами. И очень символично, что эта встреча будет (проходить - ред.) именно на Аляске, где так сильна любовь к России", - считает Шалимов. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске