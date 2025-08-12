Живший на Аляске россиянин поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Живший на Аляске россиянин считает, что встреча Путина и Трампа станет прорывом
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа именно на Аляске может стать прорывом в отношениях между странами, высказал мнение в разговор с РИА Новости выразил житель Петропавловска-Камчатского Павел Шалимов, который несколько лет жил в столице этого американского штата - городе Джуно.
"Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть прорывом в отношениях между нашими странами. И очень символично, что эта встреча будет (проходить - ред.) именно на Аляске, где так сильна любовь к России", - считает Шалимов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.