Солнцев объявил о рекордных темпах уборочной кампании в Оренбуржье
Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:24 12.08.2025
Солнцев объявил о рекордных темпах уборочной кампании в Оренбуржье
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Намолот зерна в Оренбургской области на текущий момент составил более 2 миллионов тонн, что является рекордным показателем 2025 года, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он уточнил, что на эту же дату в прошлом году результат был на 740 тысяч тонн меньше. "Несмотря на все погодные вызовы, сельхозпроизводители показывают отличную урожайность и стабильную работу. Благодарю каждого, кто сегодня трудится в поле", – написал Солнцев в своем официальном телеграм-канале. Средняя урожайность в этом сезоне – 25,9 центнера с гектара. Наибольшие показатели у Грачевского района – 34,7. Более 30 центнеров с гектара собирают также Абдулинский, Сорочинский муниципальные округа, Бугурусланский, Бузулукский, Курманаевский, Матвеевский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский, Северный, Тюльганский и Шарлыкский районы.
Уборка урожая. Архивное фото
