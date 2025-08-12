https://ria.ru/20250812/zerno-2034736867.html
Солнцев объявил о рекордных темпах уборочной кампании в Оренбуржье
Солнцев объявил о рекордных темпах уборочной кампании в Оренбуржье
2025-08-12T10:24:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Намолот зерна в Оренбургской области на текущий момент составил более 2 миллионов тонн, что является рекордным показателем 2025 года, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он уточнил, что на эту же дату в прошлом году результат был на 740 тысяч тонн меньше. "Несмотря на все погодные вызовы, сельхозпроизводители показывают отличную урожайность и стабильную работу. Благодарю каждого, кто сегодня трудится в поле", – написал Солнцев в своем официальном телеграм-канале. Средняя урожайность в этом сезоне – 25,9 центнера с гектара. Наибольшие показатели у Грачевского района – 34,7. Более 30 центнеров с гектара собирают также Абдулинский, Сорочинский муниципальные округа, Бугурусланский, Бузулукский, Курманаевский, Матвеевский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский, Северный, Тюльганский и Шарлыкский районы.
