Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 12.08.2025 (обновлено: 20:21 12.08.2025)
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Зеленский предупреждает США, что они ничего не могут решить без него. Возможно, стоит напомнить ему, что вся его клика существует благодаря американским деньгам. Большую часть которых он и его "друзья" украли", — написал он.Ранее сегодня глава киевского режима пригрозил не признавать итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Зеленский предупреждает США, что они ничего не могут решить без него. Возможно, стоит напомнить ему, что вся его клика существует благодаря американским деньгам. Большую часть которых он и его "друзья" украли", — написал он.
Ранее сегодня глава киевского режима пригрозил не признавать итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
