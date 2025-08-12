https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034879724.html
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста - РИА Новости, 12.08.2025
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:12:00+03:00
2025-08-12T19:12:00+03:00
2025-08-12T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Зеленский предупреждает США, что они ничего не могут решить без него. Возможно, стоит напомнить ему, что вся его клика существует благодаря американским деньгам. Большую часть которых он и его "друзья" украли", — написал он.Ранее сегодня глава киевского режима пригрозил не признавать итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034765072.html
https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, чей боуз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Чей Боуз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста
Боуз: Зеленскому, угрожающему США, стоит напомнить, на чьи деньги он существует