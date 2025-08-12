https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034879724.html

Новое заявление Зеленского о Путине и Трампе разозлило журналиста

Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит напомнить, на чьи деньги он существует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Зеленский предупреждает США, что они ничего не могут решить без него. Возможно, стоит напомнить ему, что вся его клика существует благодаря американским деньгам. Большую часть которых он и его "друзья" украли", — написал он.Ранее сегодня глава киевского режима пригрозил не признавать итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.

