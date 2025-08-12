https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034858849.html

Зеленский пригрозил не признавать итоги переговоров на Аляске

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что российский и американский лидеры встретятся на Аляске 15 августа. Трамп заявил, что свяжется с Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с Путиным. "Разговор президента США и Путина может быть важен для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут. Я верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознаёт", - заявил Зеленский, его комментарий публикует украинское издание Новости.LIVE. Бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что Зеленскому уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США. По словам Килинкарова, информацией в турецкой газете Aydınlık о масштабной коррупции в Киеве Зеленскому подали сигнал, чтобы он "пришел в чувство и понимал, что, в принципе, все знают, кто он есть на самом деле". Зеленский, несмотря на зависимость его режима от США, регулярно пытается продемонстрировать самостоятельность. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

