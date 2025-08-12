Рейтинг@Mail.ru
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034700353.html
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 12.08.2025
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман
Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:17:00+03:00
2025-08-12T03:17:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА Новости член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Я думаю, что если президент (России Владимир) Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, президент Трамп сможет договориться об обмене территориями. Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100% зависит от благосклонности правительства США", - сказала она.
https://ria.ru/20250811/ssha-2034691895.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман

Конгрессвуман Луна: Зеленский будет слушать Трампа, так как зависит от него

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА Новости член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я думаю, что если президент (России Владимир) Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, президент Трамп сможет договориться об обмене территориями. Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100% зависит от благосклонности правительства США", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске
Вчера, 23:50
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала