Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 12.08.2025
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман
Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп, так как полностью зависит от Вашингтона, заявила РИА Новости член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Я думаю, что если президент (России Владимир) Путин согласится на прекращение огня и назначит дату отвода войск, президент Трамп сможет договориться об обмене территориями. Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100% зависит от благосклонности правительства США", - сказала она.
сша
россия
Новости
ru-RU
Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман
