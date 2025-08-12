Рейтинг@Mail.ru
Зеленский смягчил позицию по территориям, утверждает Telegraph
02:45 12.08.2025 (обновлено: 09:15 12.08.2025)
Зеленский смягчил позицию по территориям, утверждает Telegraph
в мире
россия
сша
аляска
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
нато
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает британская газета The Telegraph.Как заявил газете неназванный западный чиновник, этот план может относиться только к нынешним позициям, "которые занимают военные". Издание утверждает, что, хотя Украина, по-видимому, готова уступить некоторые территории, она согласится лишь на такое мирное урегулирование, при котором ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО."Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами. &lt;...&gt; Это смягчение переговорной позиции происходит перед переговорами между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске", — пишет газета. Издание утверждает, что возможен вариант, при котором якобы допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль Россией над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Издание добавляет, что, по мнению европейских чиновников, у Зеленского есть возможность влиять на мнение все большего числа избирателей на Украине, которые согласились бы на территориальные уступки в пользу России в качестве платы за прекращение конфликта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
в мире, россия, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает британская газета The Telegraph.
Как заявил газете неназванный западный чиновник, этот план может относиться только к нынешним позициям, "которые занимают военные". Издание утверждает, что, хотя Украина, по-видимому, готова уступить некоторые территории, она согласится лишь на такое мирное урегулирование, при котором ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский после заявления Трампа
"Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами. <...> Это смягчение переговорной позиции происходит перед переговорами между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске", — пишет газета.
Издание утверждает, что возможен вариант, при котором якобы допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль Россией над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Издание добавляет, что, по мнению европейских чиновников, у Зеленского есть возможность влиять на мнение все большего числа избирателей на Украине, которые согласились бы на территориальные уступки в пользу России в качестве платы за прекращение конфликта.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску
