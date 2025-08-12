Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский после заявления Трампа
02:28 12.08.2025
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский после заявления Трампа
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский после заявления Трампа
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно раздражен после того, как президент США Дональд Трамп публично отказался приглашать его на саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и намерен сорвать встречу, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский не просто не будет участвовать во встрече Путина и Трампа, но попытается сделать все, чтобы ее либо сорвать, либо помешать организации."Зеленский хочет прекратить реальный диалог между Трампом и Путиным, потому что любая дискуссия между Россией и США станет для него смертельным ударом", — подчеркнул аналитик.По его мнению, все манипуляции главы киевского режима не смогут помешать конструктивному общению американского и российского лидеров, оставив Зеленского ни с чем.Вчера американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу с Путиным.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно раздражен после того, как президент США Дональд Трамп публично отказался приглашать его на саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и намерен сорвать встречу, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский не просто не будет участвовать во встрече Путина и Трампа, но попытается сделать все, чтобы ее либо сорвать, либо помешать организации.
"Зеленский хочет прекратить реальный диалог между Трампом и Путиным, потому что любая дискуссия между Россией и США станет для него смертельным ударом", — подчеркнул аналитик.
По его мнению, все манипуляции главы киевского режима не смогут помешать конструктивному общению американского и российского лидеров, оставив Зеленского ни с чем.
Вчера американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу с Путиным.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
