Умерший на десять минут мужчина рассказал о своих ощущениях
06:56 12.08.2025 (обновлено: 10:02 12.08.2025)
Умерший на десять минут мужчина рассказал о своих ощущениях
в мире
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Британец Мэттью Аллик, впавший на десять минут в состояние клинической смерти, рассказал о пережитом, пишет британская газета The Mirror."Я ничего не помню из того момента, когда умер. Но помню, как вышел из комы и почувствовал, будто поспал. Все было спокойно. Это было похоже на мирный сон", — рассказал он.Аллику, отцу двоих детей из Ромфорда, стало плохо во время ночной смены. Его отвезли на скорой в больницу, где у него остановилось сердце из-за тромбоэмболии легочной артерии.Медики, как пишет издание, применили дефибриллятор и провели настолько интенсивную сердечно-легочную реанимацию, что это вызвало внутреннее кровотечение. В течение десяти минут Аллик находился в состоянии клинической смерти, прежде чем его смогли реанимировать и отправить в искусственную кому."Врачи предупредили его семью, что, если он когда-нибудь очнется, то у него может наступить смерть мозга из-за длительного отсутствия кислорода", — говорится в материале.Когда Аллик наконец пришел в себя, оказалось, что у него серьезно пострадала память, которую ему потом долго восстанавливали с помощью специальных упражнений.
в мире
Умерший на десять минут мужчина рассказал о своих ощущениях

Мэттью Аллик
© Фото : NHS Blood Donation
Мэттью Аллик
Заголовок открываемого материала