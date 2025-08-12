https://ria.ru/20250812/zavod-2034716213.html

Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух

Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух - РИА Новости, 12.08.2025

Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух

Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:15:00+03:00

2025-08-12T08:15:00+03:00

2025-08-12T13:32:00+03:00

в мире

пенсильвания

питтсбург

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034784218_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a43c1021dcc5d7cc9729f31c7b0bb28e.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали, информирует телеканал NBC со ссылкой на чиновников. "Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести... По меньшей мере 10 человек пострадали", - сообщил телеканал. Ранее телеканал CBS сообщал, что по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе. Взрыв произошел на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находились люди.

https://ria.ru/20250812/ssha-2034700798.html

пенсильвания

питтсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, питтсбург, nbc