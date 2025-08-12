Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух
08:15 12.08.2025 (обновлено: 13:32 12.08.2025)
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали, информирует телеканал NBC со ссылкой на чиновников. "Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести... По меньшей мере 10 человек пострадали", - сообщил телеканал. Ранее телеканал CBS сообщал, что по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе. Взрыв произошел на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находились люди.
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух

© AP Photo / Gene PuskarЭкстренные службы недалеко от завода сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, где произошел взрыв
© AP Photo / Gene Puskar
Экстренные службы недалеко от завода сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, где произошел взрыв
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали, информирует телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести... По меньшей мере 10 человек пострадали", - сообщил телеканал.
Ранее телеканал CBS сообщал, что по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе.
Взрыв произошел на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находились люди.
