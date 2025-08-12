https://ria.ru/20250812/zavod-2034716213.html
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух - РИА Новости, 12.08.2025
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух
Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:15:00+03:00
2025-08-12T08:15:00+03:00
2025-08-12T13:32:00+03:00
в мире
пенсильвания
питтсбург
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034784218_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a43c1021dcc5d7cc9729f31c7b0bb28e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали, информирует телеканал NBC со ссылкой на чиновников. "Два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести... По меньшей мере 10 человек пострадали", - сообщил телеканал. Ранее телеканал CBS сообщал, что по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе. Взрыв произошел на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находились люди.
https://ria.ru/20250812/ssha-2034700798.html
пенсильвания
питтсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034784218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f516fa986122a1c3b82a59c975a0f3e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, питтсбург, nbc
В мире, Пенсильвания, Питтсбург, NBC
Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании возросло до двух
NBC: два человека погибли при взрыве на заводе в Пенсильвании, 10 пострадали