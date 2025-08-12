https://ria.ru/20250812/zavarin-2034859435.html

Заварин: Инициативы наших депутатов меняют федеральное законодательство

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Госдума поддержала инициативу депутатов Законодательного Собрания Вологодской области о защите персональных данных участников аукционов на право аренды и продажи земельных участков, направленную в прошлом году в Совет законодателей, сообщил и.о. председателя облпарламента Роман Заварин. "Суть нашей инициативы в создании единообразных правил проведения электронных торгов в отношении публичной собственности. Проблема была в том, что при электронных торгах по продаже земельных участков в открытом доступе публикуются протоколы, в которых содержатся фамилии, адреса, ИНН и другие данные всех участников аукционов. Это создавало почву для давления и недобросовестной конкуренции. Мы предложили изменить порядок публикации, чтобы данные участников защищались — так же, как это уже сделано при имущественных торгах", - пояснил Заварин в своем телеграм-канале. Теперь протоколы аукционов будут размещаться в закрытой части электронных площадок. Участники смогут видеть только информацию о том, кто не был допущен, их персональные данные больше не будут общедоступными. Это позволит устранить злоупотребления и защитить граждан от неправомерного использования информации о них, отметил он. Заварин добавил, что предложения депутатов о защите данных стали ответом на запрос одной из жительниц области по этой проблеме. "Это еще раз доказывает, что голос каждого человека может быть услышан, а инициатива на региональном уровне способна изменить правила игры во всей стране. Именно так должна работать региональная законотворческая инициатива: поднимать важные вопросы, предлагать решения и добиваться их реализации на всей территории России", - подчеркнул и.о. председателя облпарламента.

