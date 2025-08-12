https://ria.ru/20250812/zavarin-2034821895.html

Заварин: план реализации Народной программы на Вологодчине актуализирован

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План исполнения Народной программы в Вологодской области привели к актуальному состоянию во время совещания в Законодательном Собрании, сообщил и.о. председателя облпарламента Роман Заварин. Срез произвели по итогам второго квартала 2025 года. "Одним из ключевых индикаторов Народной программы является количество объектов, запланированных к реализации. Всего в 2025 году запланировано исполнение 1218 объектов: 861 за счет средств федерального и областного бюджета, 357 – на средства местных бюджетов, а также в рамках Народного бюджета", – написал в своем телеграм-канале Заварин. Он огласил показатели программы по итогам второго квартала. Так, работы завершены в 339 объектах, 914 объектов – в стадии реализации, риски срыва сроков есть у 19 объектов. "В режиме онлайн разобрали все проблемные ситуации. Детально расшили объекты в сферах здравоохранения, образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, благоустройства. В процессе диалога выяснилось, что депутаты недостаточно информированы о ситуации с реализацией объектов Народной программы. Поручил это исправить, заодно синхронизировать работу с государственными ведомствами", – подчеркнул и.о. спикера Заксобрания. Он отметил, что пройдет дополнительная встреча, на которой обсудят исполнение объектов в сфере образования. С докладами по отдельным объектам, по которым фиксируется отставание, планируют привлечь глав муниципалитетов, отметил Заварин.

