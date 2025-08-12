Рейтинг@Mail.ru
Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
10:45 12.08.2025 (обновлено: 11:55 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/zasukha-2034740420.html
Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи
Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи - РИА Новости, 12.08.2025
Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи
Аграриям Краснодарского края из пострадавших из-за ЧС с засухой муниципалитетов окажут помощь в подготовке к осенней посевной кампании, заявил министр сельского РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:45:00+03:00
2025-08-12T11:55:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
росагролизинг
россельхозбанк
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872917808_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_4150d84996866d7f701c6dc438a0c7fe.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Аграриям Краснодарского края из пострадавших из-за ЧС с засухой муниципалитетов окажут помощь в подготовке к осенней посевной кампании, заявил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека на совещании по вопросам поддержки аграриев, сообщает пресс-служба администрации региона. Из-за засухи в девяти муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС. По данным пресс-службы, это Каневской, Павловский, Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский и Крыловской районы, а также Приморско-Ахтарский и Ленинградский округа. "Мы посетили все муниципалитеты зоны ЧС, встретились с аграриями, чтобы объективно оценить масштаб потерь и необходимой помощи. Сейчас важно, чтобы ни одно из пострадавших хозяйств не прекратило деятельность, сохранило рабочие места, а также смогло завершить уборочную кампанию и качественно заложить урожай будущего года", – отметил Федор Дерека на совещании, его слова приводит пресс-служба. Как подчеркнул министр, уже проведена работа со страховыми кампаниями в части оперативных выплат компенсации за ущерб тем сельхозпроизводителям, которые застраховали посевы. Часть аграриев уже получили средства. Кроме того, он сообщил о том, что уже подготовлены обращения в адрес "Росагролизинга" с просьбой пролонгировать фермерам, оказавшимся в зонах ЧС, сроки погашения основного долга по кредитам и в адрес правительства РФ по пролонгации льготных кредитов. В совещании также приняли участие представители региональной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, первый заместитель исполнительного директора "Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" Владислав Чуприна, директор Краснодарского регионального отделения АО "Россельхозбанк" Евгений Ковалев, представители краевого минсельхоза. Как доложила заместитель министра Светлана Макарец, в части дополнительной поддержки фермерского сектора минсельхоз совместно с региональным министерством финансов и управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю проработали механизм предоставления им отсрочки по уплате налогов. "Совместно с "Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" отработана возможность получения займов на ведение производства – приобретение топлива, семян, удобрений. Фермеры из муниципалитетов зоны ЧС могут получить займы в сумме до 5 миллионов рублей по ставке 0,1 процента на срок до трех лет. На сегодняшний день за этой поддержкой уже обратились шесть фермерских хозяйств", – сообщила Светлана Макарец на совещании, ее слова приводит пресс-служба. На совещании фермеры отметили, что сейчас из-за длительной засухи в северных районах края вызывают опасения и пропашные культуры. Федор Дерека поручил министерству сельского хозяйства провести дообследования каждого сельхозпредприятия зоны ЧС, а также оценить состояние пропашных культур, сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250718/kuban-2029768321.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872917808_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_b40e8f67a4fe97c3e6d62299b5c0df86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, росагролизинг, россельхозбанк, поддержка бизнеса
Краснодарский край, Краснодарский край, Росагролизинг, Россельхозбанк, Поддержка бизнеса
Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи

Пострадавшим из-за засухи аграриям Кубани помогут подготовиться к посевам осенью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосев
Посев - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Посев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Аграриям Краснодарского края из пострадавших из-за ЧС с засухой муниципалитетов окажут помощь в подготовке к осенней посевной кампании, заявил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека на совещании по вопросам поддержки аграриев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Из-за засухи в девяти муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС. По данным пресс-службы, это Каневской, Павловский, Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский и Крыловской районы, а также Приморско-Ахтарский и Ленинградский округа.
"Мы посетили все муниципалитеты зоны ЧС, встретились с аграриями, чтобы объективно оценить масштаб потерь и необходимой помощи. Сейчас важно, чтобы ни одно из пострадавших хозяйств не прекратило деятельность, сохранило рабочие места, а также смогло завершить уборочную кампанию и качественно заложить урожай будущего года", – отметил Федор Дерека на совещании, его слова приводит пресс-служба.
Как подчеркнул министр, уже проведена работа со страховыми кампаниями в части оперативных выплат компенсации за ущерб тем сельхозпроизводителям, которые застраховали посевы. Часть аграриев уже получили средства. Кроме того, он сообщил о том, что уже подготовлены обращения в адрес "Росагролизинга" с просьбой пролонгировать фермерам, оказавшимся в зонах ЧС, сроки погашения основного долга по кредитам и в адрес правительства РФ по пролонгации льготных кредитов.
В совещании также приняли участие представители региональной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, первый заместитель исполнительного директора "Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" Владислав Чуприна, директор Краснодарского регионального отделения АО "Россельхозбанк" Евгений Ковалев, представители краевого минсельхоза.
Как доложила заместитель министра Светлана Макарец, в части дополнительной поддержки фермерского сектора минсельхоз совместно с региональным министерством финансов и управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю проработали механизм предоставления им отсрочки по уплате налогов.
"Совместно с "Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" отработана возможность получения займов на ведение производства – приобретение топлива, семян, удобрений. Фермеры из муниципалитетов зоны ЧС могут получить займы в сумме до 5 миллионов рублей по ставке 0,1 процента на срок до трех лет. На сегодняшний день за этой поддержкой уже обратились шесть фермерских хозяйств", – сообщила Светлана Макарец на совещании, ее слова приводит пресс-служба.
На совещании фермеры отметили, что сейчас из-за длительной засухи в северных районах края вызывают опасения и пропашные культуры. Федор Дерека поручил министерству сельского хозяйства провести дообследования каждого сельхозпредприятия зоны ЧС, а также оценить состояние пропашных культур, сообщила пресс-служба.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Сбор урожая близко: Кубань приглашает на свои винодельни и фестивали вина
18 июля, 08:00
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРосагролизингРоссельхозбанкПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала