Кубанским аграриям помогут с подготовкой к осенним посевам после засухи

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Аграриям Краснодарского края из пострадавших из-за ЧС с засухой муниципалитетов окажут помощь в подготовке к осенней посевной кампании, заявил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека на совещании по вопросам поддержки аграриев, сообщает пресс-служба администрации региона. Из-за засухи в девяти муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС. По данным пресс-службы, это Каневской, Павловский, Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский и Крыловской районы, а также Приморско-Ахтарский и Ленинградский округа. "Мы посетили все муниципалитеты зоны ЧС, встретились с аграриями, чтобы объективно оценить масштаб потерь и необходимой помощи. Сейчас важно, чтобы ни одно из пострадавших хозяйств не прекратило деятельность, сохранило рабочие места, а также смогло завершить уборочную кампанию и качественно заложить урожай будущего года", – отметил Федор Дерека на совещании, его слова приводит пресс-служба. Как подчеркнул министр, уже проведена работа со страховыми кампаниями в части оперативных выплат компенсации за ущерб тем сельхозпроизводителям, которые застраховали посевы. Часть аграриев уже получили средства. Кроме того, он сообщил о том, что уже подготовлены обращения в адрес "Росагролизинга" с просьбой пролонгировать фермерам, оказавшимся в зонах ЧС, сроки погашения основного долга по кредитам и в адрес правительства РФ по пролонгации льготных кредитов. В совещании также приняли участие представители региональной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, первый заместитель исполнительного директора "Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" Владислав Чуприна, директор Краснодарского регионального отделения АО "Россельхозбанк" Евгений Ковалев, представители краевого минсельхоза. Как доложила заместитель министра Светлана Макарец, в части дополнительной поддержки фермерского сектора минсельхоз совместно с региональным министерством финансов и управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю проработали механизм предоставления им отсрочки по уплате налогов. "Совместно с "Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" отработана возможность получения займов на ведение производства – приобретение топлива, семян, удобрений. Фермеры из муниципалитетов зоны ЧС могут получить займы в сумме до 5 миллионов рублей по ставке 0,1 процента на срок до трех лет. На сегодняшний день за этой поддержкой уже обратились шесть фермерских хозяйств", – сообщила Светлана Макарец на совещании, ее слова приводит пресс-служба. На совещании фермеры отметили, что сейчас из-за длительной засухи в северных районах края вызывают опасения и пропашные культуры. Федор Дерека поручил министерству сельского хозяйства провести дообследования каждого сельхозпредприятия зоны ЧС, а также оценить состояние пропашных культур, сообщила пресс-служба.

