Захарова назвала информационную войну против России вечной

2025-08-12T10:11:00+03:00

россия

европа

мария захарова

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.

