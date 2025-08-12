https://ria.ru/20250812/zaharova-2034734408.html
Захарова назвала информационную войну против России вечной
Захарова назвала информационную войну против России вечной - РИА Новости, 12.08.2025
Захарова назвала информационную войну против России вечной
Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:11:00+03:00
2025-08-12T10:11:00+03:00
2025-08-12T10:11:00+03:00
россия
европа
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.
https://ria.ru/20250812/zapad-2034722750.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, мария захарова
Россия, Европа, Мария Захарова
Захарова назвала информационную войну против России вечной
Захарова назвала информационную войну против России борьбой добра со злом