Захарова назвала информационную войну против России вечной - РИА Новости, 12.08.2025
10:11 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zaharova-2034734408.html
Захарова назвала информационную войну против России вечной
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.
россия, европа, мария захарова
Россия, Европа, Мария Захарова
Захарова назвала информационную войну против России вечной

Захарова назвала информационную войну против России борьбой добра со злом

Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова заявила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.
Запад переписывает историю, заявила Захарова
09:13
 
