Юрист заявил, что на адвоката из его коллегии напали в Москве - РИА Новости, 12.08.2025
07:46 12.08.2025
Юрист заявил, что на адвоката из его коллегии напали в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Юрист Сергей Жорин утверждает, что на адвоката из его коллегии Юлию Шуваеву напали в районе проспекта Мира в Москве. Ранее в СМИ распространилась информация о нападении на Шуваеву. "Нападавший установлен, но отпущен", - написал Жорин в своем Telegram-канале, не комментируя подробности. РИА Новости не располагает официальными комментариями от правоохранительных органов по этому инциденту.
происшествия, москва, сергей жорин
Юрист заявил, что на адвоката из его коллегии напали в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Юрист Сергей Жорин утверждает, что на адвоката из его коллегии Юлию Шуваеву напали в районе проспекта Мира в Москве.
Ранее в СМИ распространилась информация о нападении на Шуваеву.
"Нападавший установлен, но отпущен", - написал Жорин в своем Telegram-канале, не комментируя подробности.
РИА Новости не располагает официальными комментариями от правоохранительных органов по этому инциденту.
