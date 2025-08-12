https://ria.ru/20250812/yurist-2034714053.html

Юрист заявил, что на адвоката из его коллегии напали в Москве

2025-08-12T07:46:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Юрист Сергей Жорин утверждает, что на адвоката из его коллегии Юлию Шуваеву напали в районе проспекта Мира в Москве. Ранее в СМИ распространилась информация о нападении на Шуваеву. "Нападавший установлен, но отпущен", - написал Жорин в своем Telegram-канале, не комментируя подробности. РИА Новости не располагает официальными комментариями от правоохранительных органов по этому инциденту.

