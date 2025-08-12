Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 12.08.2025 (обновлено: 12:13 12.08.2025)
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 12.08.2025
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Клебан-Бык, Катериновка, Щербиновка, Константиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.* запрещенная в РФ террористическая организация.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Клебан-Бык, Катериновка, Щербиновка, Константиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.
* запрещенная в РФ террористическая организация.
