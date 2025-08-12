https://ria.ru/20250812/yug-2034762576.html
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 12.08.2025
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:08:00+03:00
2025-08-12T12:08:00+03:00
2025-08-12T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Клебан-Бык, Катериновка, Щербиновка, Константиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.* запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_631a1f549583d263edc313e16cda1813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Северск
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Юга" за сутки