Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 12.08.2025

Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Клебан-Бык, Катериновка, Щербиновка, Константиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.* запрещенная в РФ террористическая организация.

