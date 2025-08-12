https://ria.ru/20250812/yarmarka-2034755892.html
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье - РИА Новости, 12.08.2025
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:47:00+03:00
2025-08-12T11:47:00+03:00
2025-08-12T11:47:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d76bbcfc5e15dd1a2c5d9edff464b3.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона. Сумма выручки составила 120 миллионов рублей. "Было продано мяса — 17 тонн, полуфабрикатов — 1452,5 тонны, рыбы — 3152 тонны, яиц — 16040 штук, овощей — 110943,5 тонны, ягоды — 8253 тонны, меда — 635 тонн", — сказал начальник отдела развития потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250811/fermery-2034570285.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66c4913d69c68db598889c4b5a27ab99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
Более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали в июле на ярмарках в Забайкалье
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сумма выручки составила 120 миллионов рублей.
"Было продано мяса — 17 тонн, полуфабрикатов — 1452,5 тонны, рыбы — 3152 тонны, яиц — 16040 штук, овощей — 110943,5 тонны, ягоды — 8253 тонны, меда — 635 тонн", — сказал начальник отдела развития потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба.
Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".