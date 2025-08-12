https://ria.ru/20250812/yarmarka-2034755892.html

Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье

Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье - РИА Новости, 12.08.2025

Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье

На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона. Сумма выручки составила 120 миллионов рублей. "Было продано мяса — 17 тонн, полуфабрикатов — 1452,5 тонны, рыбы — 3152 тонны, яиц — 16040 штук, овощей — 110943,5 тонны, ягоды — 8253 тонны, меда — 635 тонн", — сказал начальник отдела развития потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

забайкальский край

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)