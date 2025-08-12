Рейтинг@Mail.ru
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
11:47 12.08.2025
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
Свыше трех тонн рыбы и 17 тонн мяса продали на ярмарках в Забайкалье
На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона. Сумма выручки составила 120 миллионов рублей. "Было продано мяса — 17 тонн, полуфабрикатов — 1452,5 тонны, рыбы — 3152 тонны, яиц — 16040 штук, овощей — 110943,5 тонны, ягоды — 8253 тонны, меда — 635 тонн", — сказал начальник отдела развития потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба. Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На 125 ярмарках, проведенных в Забайкальском крае в июле, было продано более трех тонн рыбы и 17 тонн мяса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сумма выручки составила 120 миллионов рублей.
"Было продано мяса — 17 тонн, полуфабрикатов — 1452,5 тонны, рыбы — 3152 тонны, яиц — 16040 штук, овощей — 110943,5 тонны, ягоды — 8253 тонны, меда — 635 тонн", — сказал начальник отдела развития потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов, его слова приводит пресс-служба.
Вся господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
