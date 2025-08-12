В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

https://ria.ru/20250812/yaponiya-2034775427.html

ТОКИО, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 20 километров в Тихом океане в районе города Кусиро. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в трех префектурах. Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

