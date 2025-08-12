https://ria.ru/20250812/yaponiya-2034775427.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 12.08.2025
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:05:00+03:00
2025-08-12T13:05:00+03:00
2025-08-12T13:05:00+03:00
в мире
хоккайдо
тихий океан
япония
ТОКИО, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 20 километров в Тихом океане в районе города Кусиро. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в трех префектурах. Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
хоккайдо
тихий океан
япония
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
