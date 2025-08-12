https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034815144.html

В Австрии призвали ЕС прекратить миллиардные выплаты Украине

В Австрии призвали ЕС прекратить миллиардные выплаты Украине - РИА Новости, 12.08.2025

В Австрии призвали ЕС прекратить миллиардные выплаты Украине

Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:31:00+03:00

2025-08-12T15:31:00+03:00

2025-08-12T15:31:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_1f4d7f56c76d605aa29377ae1a544020.jpg

ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. Накануне Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро из доходов от замороженных российских суверенных активов. "В то время как США под руководством президента Дональда Трампа на этой неделе вновь пытаются инициировать мирные переговоры, ЕС сегодня снова принимает решение о выделении Украине очередного миллиарда евро", - заявил глава делегации АПС в Европарламенте Харальд Вилимски, его слова приводятся в релизе партии. Сначала, по словам евродепутата, ЕС жалуется, что его не приглашают за стол переговоров, а затем сам же создает для этого причину. "С самого начала ЕС занял одностороннюю позицию и теперь удивляется, почему никто не хочет его участия в переговорах", - отметил Вилимски. Он посетовал, что Евросоюз не делает никаких выводов, а вместо этого вновь отправляет средства Украине. "Если ЕС в скором времени не поймет, что эту войну можно закончить только дипломатией и серьезными переговорами, страдания с обеих сторон будут продолжаться", - добавил депутат. Он выразил надежду, что соглашение по Украине скоро будет достигнуто, а ЕС найдет в себе мужество выбрать дипломатический путь. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250811/kiev-2034616547.html

https://ria.ru/20250812/vsu-2034708075.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент