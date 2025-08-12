https://ria.ru/20250812/vsu-2034714402.html

ВСУ завершают ротацию в Харьковской области

ВСУ завершают ротацию в Харьковской области - РИА Новости, 12.08.2025

ВСУ завершают ротацию в Харьковской области

Боевики ВСУ завершают ротацию 92-й бригады на липцовском участке фронта в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T07:49:00+03:00

2025-08-12T07:49:00+03:00

2025-08-12T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ завершают ротацию 92-й бригады на липцовском участке фронта в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта без существенных изменений. Командование ВСУ завершает ротацию подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства. По его словам, согласно сообщениям в соцсетях, 92-я и 57-я бригады ВСУ испытывают критическую нехватку пикапов и квадроциклов, "а те, что есть в наличии, очень быстро выходят из строя".

https://ria.ru/20250812/vsu-2034714291.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины