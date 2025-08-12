https://ria.ru/20250812/vsu-2034714402.html
ВСУ завершают ротацию в Харьковской области
ВСУ завершают ротацию в Харьковской области - РИА Новости, 12.08.2025
ВСУ завершают ротацию в Харьковской области
Боевики ВСУ завершают ротацию 92-й бригады на липцовском участке фронта в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:49:00+03:00
2025-08-12T07:49:00+03:00
2025-08-12T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ завершают ротацию 92-й бригады на липцовском участке фронта в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. "На липцовском участке фронта без существенных изменений. Командование ВСУ завершает ротацию подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады", - сказал собеседник агентства. По его словам, согласно сообщениям в соцсетях, 92-я и 57-я бригады ВСУ испытывают критическую нехватку пикапов и квадроциклов, "а те, что есть в наличии, очень быстро выходят из строя".
харьковская область
ВСУ завершают ротацию в Харьковской области
ВСУ завершают ротацию 92-й бригады в Харьковской области