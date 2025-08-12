Воробьев посетил отремонтированную поликлинику в подмосковном Дзержинском

https://ria.ru/20250812/vorobev-2034806525.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрослая поликлиника в подмосковном Дзержинском начала прием пациентов после проведенного капремонта, здание осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что медучреждение отремонтировали впервые с 1975 года. "Мы в городском округе Люберцы (Дзержинском) в том числе для того, чтобы убедиться, что в долгожданной поликлинике, которую мы ремонтировали, есть все необходимое оборудование, врачи на местах. У нас с проблемами шел ремонт, пришлось сменить подрядчика. Но сегодня поликлиника уже работает. Особенно в преддверии осеннего периода нам очень важно все настроить, чтобы все было удобным, комфортным для жителей. Знаем, как это важно", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона обратился к врачам. "В вашем лице благодарим всех наших медиков. Мы вами дорожим и очень ценим. Врачи у нас на вес золота. Потому что первый запрос от любого человека – это наличие терапевта или узкого специалиста. От вас очень многое зависит", – отметил губернатор Подмосковья. В здании поликлиники на 750 посещений в смену, которую открыли после капремонта в июле, обновили фасад, входные группы, окна, двери, пол, потолок, лифты. Также специалисты усилили фундамент, починили кровлю, полностью обновили коммуникации, сделали перепланировку и внутреннюю отделку помещений, благоустроили и озеленили территорию. Теперь медучреждение отвечает всем современным требованиям, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, поликлинику дополнительно оснастили: в нее закупили УЗИ-аппарат, ЛОР-установку, офтальмологическую технику, энцефалограф, спирограф и холтеры. В медучреждении открыли отделение профилактики. Здесь работает специальная школа для пациентов с сахарным диабетом, а также могут наблюдаться люди с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний и других. "В обновленной поликлинике у нас светлые холлы, три зоны ожидания на каждом из этажей, открытая зона регистратуры, что очень удобно – все для людей. Также у нас появилось отделение неотложной помощи с отдельным входом. То есть больные пациенты не контактируют с пациентами без признаков острых заболеваний. Также начало работать отделение профилактики, куда люди приходят, чтобы пройти диспансеризацию", – рассказала заведующая Дзержинской городской поликлиникой Антонина Александрова. Она отметила, что прием у самых востребованных специалистов, таких как участковый терапевт, осуществляется день в день, у узких специалистов – в течение 3-4 дней. В отделение неотложной помощи пациент может обратиться без предварительной записи – ему окажут помощь в течение 15-20 минут. В поликлинике работают 45 врачей и 44 человека среднего медперсонала. Укомплектованность кадрами – 98%. Сейчас идет поиск эндоскописта, врача функциональной диагностики и медсестер. Во время ремонтных работ пациентов принимали в здании детского инфекционного отделения Дзержинской больницы, которое находится неподалеку, а женская консультация работала в гинекологическом корпусе. Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки медработников, отметили в пресс-службе. Среди наиболее популярных – компенсация аренды жилья (30 тысяч рублей ежемесячно, а семейным парам медработников – 45 тысяч рублей), программы "Социальная ипотека", "Приведи друга" и другие. В городском округе Люберцы также капитально ремонтируют корпуса Московского областного центра охраны материнства и детства и Люберецкой областной больницы, которые планируют вводить поэтапно. Полностью работы завершатся в 2028 году.

